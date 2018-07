La costituzionalista difende Salvini | Su di lui diffamazioni deliranti

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Nell'articolo sono citati Oliviero Toscani, Luigi De Magistris e Furio Colombo. Ma potrebbero essere molti altri i nomi da iscrivere in questo particolare elenco di politici, intellettuali e artisti che da qualche tempo trovano normale rivolgere insulti di ogni tipo contro Matteo.La cronaca politica è ormai piena di soprannomi e definizioni attribuite al ministro dell'Interno. Si va da ministro della Malavita (cit. Roberto Saviano) a Hitler, Mussolini, Eichmann. C'è chi lo accusa di essere fascista, razzista xenofobo, cridele, inumano e via dicendo. La critica politica è lecita, per carità. Ma secondo laGinevra Cerrina Feroni, Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato dell'Università di Firenze, qui abbiamo passato (e di molto) il segno."È difficile ricordare un tale concentrato di smisurati paragoni, di risibili esagerazioni, di attacchi ...