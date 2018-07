La città dei morti sotto al parco giochi Polonia | scheletri di 80mila persone in un

"Un giorno nel Medioevo" - alle Logge dei Tiratori di Gubbio la mostra sulla vita nelle città italiane nei secoli XI-XV : A partire dall'XI secolo, infatti, prende avvio il processo che farà dei centri urbani, in forte crescita demografica e nelle loro strutture materiali, il fulcro della vita economica, politica e ...

Raggi : Questionario on line - cittadini scelgano le priorità dei servizi : Roma – Piu’ piste ciclabili, tram, corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico o isole ambientali. Su questi temi i cittadini tornano a decidere con l’avvio della seconda fase di consultazione del Piano urbano della mobilita sostenibile (Pums). Attraverso un Questionario online e interviste telefoniche i cittadini potranno esprimere una preferenza in tema di mobilita’: dal potenziamento della rete del trasporto ...

Ampia partecipazione per il via all'Estate dei 400 anni di Cittanova : E ancora spazio a gruppi musicali, artisti di strada, rappresentazioni teatrali di commedie brillanti in piazza, cinema e giochi per bambini, danza e tantissimo sport in tutte le serate di luglio e ...

Coni - alla città dei ragazzi il progetto Educamp : Oltre ad offrire un servizio alle famiglie Educamp mira a: proporre stili di vita corretti; avvicinare i giovani alla pratica sportiva; rafforzare il rapporto fra territorio e mondo sportivo . ...

A CITTA' DI CASTELLO LA CARICA DEI 100 ATLETI : CITTA' DI CASTELLO Cento iscritti dagli 11 ai 70 anni provenienti da otto regioni, con un atleta della nazionale italiana in gara, Ilian Angeli , decimo ai recenti campionati europei giovanili in ...

Trump incontra Theresa May - la protesta dei cittadini : un baby Presidente gonfiabile vola sul Parlamento inglese : Mentre Donald Trump è impegnato in un incontro con la prima ministra inglese, Theresa May, fuori dal Parlamento è stata organizzata una protesta contro il Presidente degli Stati Uniti, che nei giorni aveva detto di non sentirsi il benvenuto nel Regno Unito, salvo poi fare marcia indietro: “Ci sono molte persone, qui, che mi vogliono bene”. A poca distanza dal Palazzo di Westminster, è stato posizionato un baby Trump ...

Il debito pubblico è la ricchezza dei cittadini : ... ma non potrebbe nemmeno immetterne in quantità sufficiente liquidità sul mercato per far ripartire l'economia. Il tutto per non sforare il rapporto deficit pil precedentemente enunciato. Chi ...

Festival Como città della Musica - prove aperte dei "100 Cellos" in vista del concerto in Arena : «L'ensemble ha già totalizzato una ventina di spettacoli ed è stato formato nel 2012 ha detto il musicista e compositore di fama mondiale Giovanni Sollima Comprende di tutto, da gente che si è ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi. Di Maio : giorno importantissimo per tutti i cittadini : Ok della Camera al taglio dei vitalizi. L’ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi. ...

F1 - slitta la chiusura dell’accordo con il Gp di Miami : l’opposizione dei cittadini alla base del rinvio : Le parti avrebbero dovuto chiudere l’accordo entro l’inizio di luglio, ma l’opposizione dei cittadini pare abbia rallentato la questione La città di Miami non ha rispettato il termine per finalizzare un contratto per una gara di Formula 1 il prossimo anno – ma il Gran Premio potrebbe ancora aver luogo nonostante questo, secondo quanto riporta la rivista Forbes. I responsabili della città di Miami hanno dato il via ...

Turismo : boom dei lidi ravennati a maggio ma pernottamenti in calo in città : maggio premia i lidi ravennati: secondo i dati da poco diffusi dalla Regione, i numeri mensili hanno visto un aumento rispetto allo scorso anno del 15 per cento sul numero di turisti e del 25,6 per ...

Milano sostiene l’innovazione capace di rispondere ai bisogni dei cittadini : Sono state approvate dalla Giunta comunale di Milano le linee guida per il bando “Fabriq Quarto – Innovazioni di quartiere”,

Virginia Raggi - "via i sampietrini"/ Referendum Roma - cittadini replicano “incentivare uso dei mezzi pubblici” : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese. Lancia Referendum su rimozione sanpietrini(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 19:32:00 GMT)

ITALIANI INGANNATI SULLA BANCA D'ITALIA : UNA SPA PRIVATA CHE NON FA GLI INTERESSI DEI CITTADINI! - : • Il risultato sarebbe: tasse quasi eliminate, denaro a costo zero per lostato e la Pubblica Amministrazione, economia fiorente; potere politicodemocratico anziché in mano alle banche. • ...