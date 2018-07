La caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France e le fratture vertebrali toraciche | cause

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Le ossa che compongono la colonna vertebrale del nostro corpo sono molto forti ma anche una vertebra può fratturarsi come qualsiasi altro osso del corpo. Lesolitamente sono dovute a condizioni come l’osteoporosi, l’eccessiva pressione o unamolto forte. Ne sa qualcosa, grande ciclista italiano impegnato nel suo settimodee inserito nella lotta per la vittoria finale, che ieri si è ritrovato a lasciare la corsa ciclistica più importante del mondo a causa della frattura della decima vertebra toracica. Quando una vertebra si rompe si parla di frattura vertebrale da compressione, che in genere si verifica a causa dell’eccessiva pressione sul corpo vertebrale. Solitamente, questo è il risultato della combinazione di flessione in avanti e verso il basso della colonna vertebrale. Per esempio, cadendo da una sedia in posizione seduta sul ...