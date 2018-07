La caduta di Nibali al Tour de France

Nibali - un nuovo programma dopo la caduta al Tour de France : in Spagna per vincere la Vuelta - poi il sogno Mondiale di Innsbruck : Nibali, dopo il ritiro forzato dal Tour de France cambiano i programmi per la seconda parte della stagione: in Spagna per vincere la Vuelta, inizia tra poco più di un mese La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez e il ritiro da un Tour de France che avrebbe lottato per vincere fino alla fine con Froome e Dumoulin cambia il programma dello Squalo per la parte finale della stagione. Nibali dopo il Tour avrebbe dovuto ...

Nibali - la caduta dell’Alpe d’Huez dopo i Mondiali di Firenze e le Olimpiadi di Rio : quando solo la sfortuna ferma lo Squalo : Nibali fermato ancora una volta dalla sfortuna, come ai Mondiali di Firenze o alle Olimpiadi di Rio nel 2016 E pensare che c’è ancora qualcuno che ritiene Vincenzo Nibali un corridore fortunato, nonostante lo Squalo in carriera abbia fin qui raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato. I due Giri d’Italia (2013 e 2016), il leggendario Tour de France 2014, la Vuelta di Spagna 2010 e ancora il doppio trionfo (2015 e 2017) al ...

Tour de France – Nibali - i messaggi di rivali e il consiglio ai tifosi. Lo Squalo sdrammatizza dopo la caduta : “il medico ha detto che a 70 anni…” : Vincenzo Nibali tra dispiaceri e battute: lo Squalo dello Stretto cerca di sdrammatizzare dopo la caduta al Tour de France Vincenzo Nibali torna a casa dopo poco più di una settimana trascorsa in sella alla sua bicicletta al Tour de France. Ieri, durante la tosta salita dell’Alpe d’Huez, dove lo Squalo puntava alla vittoria, una terribile caduta ha mandato al tappeto il capitano della Bahrain Merida. Nibali è riuscito ad ...

Tour de France - dall’Alpe d’Huez spunta un VIDEO incredibile : ecco chi ha provocato la caduta di Nibali!!! : ecco il primo VIDEO che racconta cos’è successo ieri sull’Alpe d’Huez al Tour de France: Nibali non è stato buttato a terra da una moto come sembrava in un primo momento, ma da un “tifoso”! Non chiamatelo mai più “popolo del ciclismo“. Perché gente che sale sulle montagne due giorni prima delle corse, si ubriaca e quando arrivano i corridori tenta di farsi un selfie e accende i fumogeni, di ...

VIDEO Vincenzo Nibali - caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

VIDEO e FOTO caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

