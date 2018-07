Kipling razzista ed imperialista | studenti cancellano la sua poesia

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Forse nemmeno lui si sarebbe immaginato un giudizio così impietoso nei confronti della sua persona e delle sue opere, eppure anche Rudyardè da oggi entrato a far parte del sempre più largo gruppo di personaggi storici meritevoli di odio.L'autore di romanzi come "Il libro della giungla" e "Capitani coraggiosi", nonché premio Nobel per la letteratura nel 1907, è stato infatti protagonista di un'incursione all'interno dell'Università inglese di Manchester, in cui alcuniappartenenti all'organizzazione Students' Union, hanno cancellato un murales dedicato alla celebredello scrittore britannico "If", realizzato lo scorso 13 luglio nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico. I capi del blitz studentesco che hanno rivendicato l'azione sostengono che un uomo comerappresenta l'esatto opposto dei concetti di liberazione, di crescita ...