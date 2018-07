King Arthur – Il potere della spada | su Infinity le origini di Re Artù

tvzap.kataweb

(Di venerdì 20 luglio 2018) Ci sono miti che, secolo dopo secolo, diventano sempre più attrattivi, sempre più affascinanti. Si prenda la leggenda di Re: laExcalibur, la magia, il regno di Camelot, i cavalieriTavola rotonda. Un intreccio di situazioni straconosciute che sono in grado di creare un immaginario unico, ricco di suggestioni, che può essere rielaborato in virtù dei tempi che cambiano, in nome di una visione, in onore dell’universalità dei personaggi in campo. Risponde a questa esigenza– Il, film diretto da Guy Ritchie, regista che al cinema aveva già rinverdito la narrazione di un altro straordinario personaggio inglese come Sherlock Holmes. In questa nuova versione incontriamo il giovanenei sobborghi più periferici di Londinium. Per sopravvivere in queste zone pericolose, tra criminali e prostitute, bisogna farsi rispettare: è necessario essere ...