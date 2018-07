Kim Kardashian | non crederai mai quanto incassa al minuto con le vendite del suo profumo

Kim Kardashian : la figlia debutta come modella a soli 5 anni : Prima fra tutte la zia Kendall Jenner, super modella tra le più pagate al mondo. 'È così importante per me prendere parte a una campagna con mia mamma e mia figlia!', ha scritto su Twitter Kim, ...

MeAndMyPeekaboo - in esclusiva il video di Kim Kardashian per Fendi : Un’anteprima mondiale, cui farà seguito, domani, l’intervista a Kim Kardashian. Qui e su Vanity Fair in edicola. L'articolo MeAndMyPeekaboo, in esclusiva il video di Kim Kardashian per Fendi proviene da VanityFair.it.

Kim Kardashian svela il secondo nome di Chicago ed è l’unica tra i figli ad averlo : La piccola è nata lo scorso gennaio The post Kim Kardashian svela il secondo nome di Chicago ed è l’unica tra i figli ad averlo appeared first on News Mtv Italia.

Bikini estate 2018 - le dive da Emily Ratajkowski a Kim Kardashian : Tempo d'estate, sui social tornano in auge i Bikini . Non si tratta ancora di una vera e propria 'invasione' - a causa del meteo non sempre favorevole, soprattutto in Italia - ma in ogni caso sono ...

Kim Kardashian che convince il fidanzato della sorella a sbloccarla su Instagram è LOL : Seppellita l'ascia di guerra The post Kim Kardashian che convince il fidanzato della sorella a sbloccarla su Instagram è LOL appeared first on News Mtv Italia.

Kanye West : Kim Kardashian lo ha obbligato a sottoporsi alla “terapia dell’urlo” : Ma il rapper era intimorito dalla presenza dei domestici The post Kanye West: Kim Kardashian lo ha obbligato a sottoporsi alla “terapia dell’urlo” appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian ci insegna come indossare la camicia bianca : Per Kim Kardashian nulla è impossibile. Neppure risultare – come sempre, verrebbe da dire – supersexy anche indossando una semplice camicia bianca a maniche lunghe e di taglio maschile. Tutto sta nel come la si indossa. Jacquemus PE 2018 Nel suo caso, per la verità, si tratta di un sofisticato abito firmato dal giovane e talentuoso stilista francese Jacquemus, già amato dalle star come Emily Ratajkowski (che nel recente passato ha ...

Kim Kardashian : anche la piccola North West si trucca : Kim Kardashian e la figlia stupiscono i social network con un video molto particolare e intimo. Come riporta Tmz , la diva del Web ha pubblicato un filmato in cui si vede la sua figlia primogenita, la ...

MTV Movie & TV Awards 2018/ Nomination - vincitori e ospiti : red carpet mozzafiato con Kim Kardashian e Zendaya : Grandi star della musica, della tv e del cinema si troveranno insieme per gli MTV Movie & Tv Awards 2018, ecco le Nominations, gli ospiti e come vedere la cerimonia in tv e streaming(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:27:00 GMT)

Kim Kardashian - polemica razziale per le trecce : "Ci insulta" : Le polemiche sul look non sono certo una novità per Kim Kardashian . La star dei reality è spesso accusata infatti di troppa nudità , ma in questi giorni e precedentemente all'inizio del 2018, le ...

Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian : Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian Continua a leggere L'articolo Trump commuta pena per afroamericana dopo richiesta Kim Kardashian proviene da NewsGo.

La coda spettinata di Kim Kardashian perfetta per l’estate : La coda liscissima ed extra long sfoggiata in occasione del Met Gala è solo un lontano ricordo. Kim Kardashian volta pagina e sul tappeto rosso dei CFDA Awards, il premio che ogni anno celebra il meglio della moda statunitense, è apparsa con un look più wild, ma decisamente trendy. Di bianco vestita, ad attirare la beauty attenzione è stata la sua coda alta, dalla lunghezza media, chiusa da una ciocca di capelli attorcigliata su se stessa e ...

Kim Kardashian e il dramma matrimoniale con Kanye West : Quello tra Kim Kardashian e Kanye West è un grande amore che non vacilla neppure quando i più intimi dettagli vengono messi in piazza. Di recente, l'artista ha rilasciato il suo ultimo disco, ' Ye ', ...

Da Kim Kardashian a Naomi Campbell - alla serata CFDA Fashion Awards c’erano proprio tutte [GALLERY] : La serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York ha assegnato importanti premi a personaggi di spicco del mondo della moda Da Naomi Campbell a Gigi Hadid: c’erano proprio tutte alla serata CFDA Fashion Awards 2018 di New York. La giuria, formata da personaggi di spicco della moda mondiale, si è riunita per decidere a chi quest’anno sarebbero dovuti andare i premi in palio. Naomi Campbell ha ricevuto il suo personale riconoscimento, ...