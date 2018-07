Kate Middleton | George compie 5 anni e gli rendono la vita difficile

“Amiche un corno”. In pubblico così - ma in privato… Kate Middleton e Meghan Markle - spifferata bomba : Una con l’abito, l’altra in pantaloni e camicia; una con i capelli sciolti, l’altra con l’ormai celebre messy bun. L’ultima volta le abbiamo viste così Kate Middleton e Meghan Markle. Le cognate-duchesse hanno fatto un’uscita a due, senza mariti al seguito e insieme hanno assistito dalla tribuna reale alla finale femminile di Wimbledon, il torneo di tennis più antico e prestigioso che c’è. E chiaramente hanno ...

George di Cambridge compie 5 anni/ Kate Middleton in vacanza ai Caraibi per festeggiare il primogenito : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amata da tutti e festeggerà il compleanno ai Caraibi insieme ai fratelli più piccoli e ai genitori(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

La dolcezza di mamma Kate Middleton e la nuova foto con baby Louis : Se le foto ufficiali del battesimo di Louis di Cambridge avevano già permesso di sbirciare nel «lato privato» dei reali britannici, è un nuovo scatto – realizzato sempre lo scorso 9 luglio – che mostra tutta la dolcezza (e l’eleganza) di mamma Kate Middleton. La duchessa, moglie di William dal 2011, tiene tra le braccia il terzogenito, quasi tre mesi, e i due ridono insieme, rivelando quanto la complicità mamma-figlio possa ...

Kate Middleton - perché sua figlia Charlotte è identica alla Regina Elisabetta : La Principessa Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e di William, a soli 3 anni (è nata infatti il 2 maggio 2015) si è già ritagliata un ruolo importante nella Famiglia Reale. Innanzitutto perché è identica alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Anche se crescendo la piccola mostra di aver ereditato qualche tratto dalla compianta nonna, Lady Diana, la somiglianza fisica tra la Sovrana e la nipotina è evidente. Ma non sono solo le analogie ...

Kate Middleton e Meghan Markle - che stile a Wimbledon. Ma alla finale - cambio! E ‘lei’ si è presa tutta la scena : A Wimbledon, proprio come in ogni altro torneo e non solo di tennis, la sfida non è solo sul campo, ma anche sugli spalti. Quella di look, è chiaro. Se poi in tribuna ci sono le duchesse, Kate Middleton e Meghan Markle, le mogli di William e Harry d’Inghilterra, eccezionalmente da sole, senza mariti, allora la ‘gara’ è ancora più succosa. Come minimo saranno amiche del cuore, le due cognate, ma fa sicuramente ‘più notizia’ il volerle ...

Kate Middleton - foto ufficiali del battesimo di Louis. Meghan Markle si distingue : Kate Middleton e William hanno pubblicato quattro foto ufficiali del battesimo di Louis, il loro terzo figlio, sulle pagine Instagram e Twitter di Kensington Palace. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matt Holyoak a Clarence House, subito dopo la cerimonia religiosa che si è svolta nella Cappella Reale di St. James Palace a Londra, lo scorso 9 luglio. I parenti più stretti dei Duchi di Cambridge sono immortalati nella Morning Room. ...

Wimbledon – Kate Middleton risplende di luce propria - ma il vestito l’aiuta! PREZZO e DETTAGLI dell’abito giallo : Kate Middleton per la finale maschile di Wimbledon sceglie un grazioso vestito giallo, la duchessa di Cambridge elegante nel suo abito firmato Dolce&Gabbana Kate Middleton è di casa in questi giorni a Wimbledon. Dopo aver assistito con Meghan Markle, alla semifinale tra Djokovic e Nadal e alla finale femminile tra Serena Williams e Angelique Kerber, la bella Kate oggi è tornata all’impianto londinese. Affiancata questa volta dal ...

Meghan Markle e Kate Middleton prima uscita da sole per le cognate reali : Sisters-in-law The post Meghan Markle e Kate Middleton prima uscita da sole per le cognate reali appeared first on News Mtv Italia.

Wimbledon - parterre reale per la semifinale più ‘nobile’ : da Nadal e Djokovic - Kate Middleton e Meghan Markle [GALLERY] : Djokovic e Nadal disputano la semifinale di Wimbledon davanti a due elegantissime principesse, Kate Middleton e Meghan Markle si godono il match dagli spalti Kate Middleton e Meghan Markle sono le spettatrici più famose della semifinale di Wimbledon disputata tra Nole Djokovic e Rafa Nadal. Il match, che ha visto trionfare il serbo, ha regalato grandi emozioni di cui hanno potuto godere anche le due principesse. Le due splendide ed ...

Meghan Markle e Kate Middleton alla corte di Serena Williams : Metti due (belle) donne ed è subito Eva contro Eva. Kate Middleton e Meghan Markle, loro malgrado, non fanno eccezione. Da quando sono ufficialmente cognate il passatempo preferito degli appassionati di affari reali è chiedersi se siano più «amiche» o «nemiche». Al momento è ancora difficile trovare una risposta definitiva. Ma qualche indizio in più può arrivare dalla prima vera uscita in coppia, senza i mariti al seguito. La duchessa di ...

Meghan Markle e Kate Middleton insieme a Wimbledon senza i mariti : Un’uscita fra cognate e una guerra (di stile) annunciata: Meghan Markle e Kate Middleton sono le vere regine di Wimbledon. La finale femminile del torneo di tennis vedrà scendere in campo Serena William contro Angelique Kerber, ma gli occhi del pubblico saranno puntati tutti sugli spalti, dove faranno la loro comparsa Meghan e Kate. La prima, fresca Duchessa di Sussex, è reduce da un viaggio in Irlanda con Harry, dove ha (ancora una volta) ...

MEGHAN MARKLE/ Lancia la sfida a Kate Middleton : le Duchesse attese a Wimbledon senza Harry e William : MEGHAN MARKLE Lancia la sfida a Kate Middleton: la Duchessa del Sussex e la Duchessa di Cambridge attese come ospiti a Wimbledon senza Harry e William. Chi sfoggerà il look migliore?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:12:00 GMT)

Elisa Isoardi splendida a cena con Matteo Salvini (e copia Kate Middleton) : Elisa Isoardi conquista Matteo Salvini con un abito nero molto sexy, prendendo spunto da Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge e la conduttrice della Prova del Cuoco non si conoscono e non potrebbero essere più diverse. Moglie di William e membro della Royal Family la prima, volto tv e fidanzata di un leader politico la seconda. Eppure queste due donne hanno qualcosa in comune: la passione per il riciclo…fashion! A svelarlo (forse per ...

MEGHAN MARKLE/ Foto - la Duchessa del Sussex prima oscura Kate Middleton e poi volta in Irlanda : MEGHAN MARKLE sempre più regina del look: prima oscura la cognata Kate Middleton al battesimo del principe Louis e poi incanta tutti durante la visita ufficiale in Irlanda.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:41:00 GMT)