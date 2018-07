Karate | Mondiali Universitari 2018 | Francesco e Terryana D’Onofrio | fratelli in finale!

oasport

(Di venerdì 20 luglio 2018)d’Italia. Idi, in corso di svolgimento a Kobe (Giappone), hanno incoronatoD’Onofrio eD’Onofrio, entrambi a medaglia in attesa del weekend che potrebbe proiettarli sul gradino più alto del podio.D’Onofrio è in finale nella categoria -67 kg, dopo aver sconfitto il brasiliano Martins con un perentorio 8-0, il polacco Parczewski per 4-0 e lo spagnolo Cuerva per 6-0, chiudendo il suo percorso senza subire neanche un punto e proiettandosi nel migliore dei modi verso la finale che lo vedrà affrontare il giapponese Nakano. La sorellanon ha voluto essere da meno e ha superato in successione la brasiliana Schopchaki, la statunitense Kwong, la spagnola Garcia Lozano e la tedesca Meyer, conquistando la finale nel kata, in cui sfiderà la giapponese Shimizu. Sarà un duplice duello tra Italia ...