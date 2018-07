Juventus | ecco la World Tribe Collection | culture e lingue in un unico stile

Juventus - ecco Spinazzola : "Torno fra metà ottobre e novembre" : Il terzino ex Atalanta è stato presentato ufficialmente: "Ringrazio la società per avermi aspettato in questi stagioni. Cristiano Ronaldo? Operazione impensabile sei anni fa"

Juventus - CR7 da record : vendute 300mila magliette - ecco quanto ha già incassato la Juve : CR7 DA record- CR7 a già inciso un nuovo record in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino”, l’asso portoghese ha già venduto circa 300 mila maglie ufficiali. Un record totale che ha già consentito alla Juventus di portare a casa circa 45 milioni di euro. Una cifra che ha già ripagato circa […] L'articolo Juventus, CR7 da record: vendute 300mila magliette, ecco quanto ha già incassato la Juve ...

Juventus - ecco la nuova terza maglia : la divisa per la prossima stagione [FOTO] : 1/3 Foto Sito Juventus ...

Juventus - ecco la terza maglia per il 2018-2019 : divisa ecologica per Adidas : Fa il suo esordio oggi il third kit Juventus 2018/19: una maglia ecologica, quella presentata da Adidas per i bianconeri. L'articolo Juventus, ecco la terza maglia per il 2018-2019: divisa ecologica per Adidas è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paratici su Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - "Ecco come è nata l'idea del colpo" : Paratici su Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: il direttore sportivo dei bianconeri racconta come è nata la trattativa del secolo che ha portato il portoghese in bianconero.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:16:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco il nuovo trailer di FIFA 19 : Il fuoriclasse portoghese è la nuova stella della Juventus e anche EA Sports corre ai ripari per il suo game in arrivo tra qualche settimana L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco il nuovo trailer di FIFA 19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo-Juventus - il retroscena firmato Paratici : “ecco come abbiamo preso CR7! Sembrava un sogno…” : Dopo la conferenza stampa di presentazione, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha svelato come ha fatto il club bianconero ad acquistare Cristiano Ronaldo Quest’oggi è il Cristiano Ronaldo day, il giorno in cui il fuoriclasse portoghese è stato presentato nella conferenza stampa ufficiale. CR7 è stato accompagnato davanti ai microfoni da Fabio Paratici, direttore sportivo del club bianconero, che al termine ...

FIFA 19 si rifà il look : ecco Cristiano Ronaldo per la prima volta con la maglia della Juventus : In seguito al rinnovo della partnership tra EA Sports e Cristiano Ronaldo, il campione portoghese era apparso nelle primissime immagini ufficiali di FIFA 19 con la maglia del Real Madrid, quando ancora l'idea di un suo addio non circolava neanche nelle teste degli esperti di calciomercato più fantasiosi.Ronaldo era presente con la divisa dei blancos anche sulla copertina del gioco, e con il suo trasferimento alla Juventus diventato ufficiale ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo manda via Higuain : mercoledì incontro decisivo col Chelsea - ecco le cifre : L’arrivo di Cristiano Ronaldo spinge Gonzalo Higuain in direzione Chelsea: il bomber argentino mercoledì incontrerà i Blues, prima grande cessione nel Calciomercato della Juventus L’arrivo di Cristiano Ronaldo, presentato quest’oggi con la conferenza stampa ufficiale, ha aggiunto qualità e talento al reparto offensivo della Juvenuts. Un reparto in cui qualcuno è di troppo, e quel qualcuno risponde al nome di Gonzalo ...

Juventus - ecco CR7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

DE LAURENTIIS - NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI : ECCO PERCHÈ/ Cosa dirà il portoghese della Juventus? : CRISTIANO Ronaldo al Napoli, De LAURENTIIS ha detto no. ADL: “Mendes lo ha proposto, ma saremmo falliti”. Il clamoroso retroscena rivelato dal patron del club partenopeo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:06:00 GMT)

Juventus – Cristiano Ronaldo Day : il giorno tanto atteso è arrivato - ecco CR7 al JMedical [GALLERY E VIDEO] : Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical e, prima di iniziare le visite mediche, ha salutato i tifosi presenti all’esterno della struttura Il giorno tanto atteso è arrivato, Cristiano Ronaldo comincia oggi la sua nuova vita con la maglia della Juventus. Visite mediche e conferenza stampa per l’asso portoghese, che già questa sera ripartirà per continuare le sue vacanze. Prima di cominciare i test medici, l’ex Real Madrid ...

Juventus - ecco Ronaldo : primo abbraccio con i tifosi al JMedical -VIDEO- : ecco Ronaldo- Cristiano Ronaldo è arrivato al JMedical. Ingresso nell’impianto medico da un ingresso secondario per evitare il bagno di folla totale. Lo stesso attaccante portoghese, però, ha voluto comunque salutare il popolo bianconero uscendo dalla porta principale. Un saluto tra sorrisi, entusiasmo e cori. Eleganza totale e stile Juve già acquisito. Ronaldo svolgerà le […] L'articolo Juventus, ecco Ronaldo: primo abbraccio con i ...