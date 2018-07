Juventus | altro che Triplete | i bookmakers pensano al “poker” di trofei

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Clamoroso Juventus - a Caselle con CR7 sbarca un altro calciatore! [NOMI e DETTAGLI] : E’ una giornata storica in casa Juventus, nelle ultime ore è arrivato a Torino Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. Si tratta di un colpo storico per i bianconeri che adesso si candidano ad essere grandi protagonisti anche in Champions League e netti favoriti per la vittoria finale. E non è finita, altro ‘sbarco’ a Torino. E’ arrivato in Italia anche il baby prodigio Makoun, classe 2000, venezuelano ...

Calciomercato Juventus - Marotta fa la spesa a Madrid : altro doppio colpo dopo CR7 : Spettacolo Juventus sul Calciomercato, i bianconero stanno costruendo una squadra pazzesca per il tecnico Massimiliano Allegri. dopo i colpi Cancelo e Emre Can, i bianconeri hanno chiuso la trattativa di Calciomercato del secolo, è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo. E’ finita? Macchè. --In attesa di concludere qualche trattativa in uscita, anche importante (Alex Sandro ed almeno uno tra Higuain e Dybala più Rugani), la ...

Calciomercato Udinese - altro rinforzo dalla Juventus [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Udinese – Udinese attiva nel Calciomercato, dopo le ultime finestre non entusiasmanti il club bianconero è finalmente protagonista. Dopo il colpo Mandragora, altro innesto dalla Juventus. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso tra i due club per Andrea Favilli, giovane attaccante classe 1997, finito anche nel mirino del Wolverhampton. Si sta lavorando per un’operazione a titolo ...

La Juventus non si placa : dopo Cristiano Ronaldo altro importante incontro di mercato - i dettagli : Cristiano Ronaldo non sarà l’unico acquisto di questo caldo mese di luglio in casa Juventus, in corso un importante incontro di mercato La Juventus non si ferma a Cristiano Ronaldo. dopo l’arrivo del fenomeno portoghese, i bianconeri sono in procinto di piazzare un altro colpo, stavolta per la difesa. La società juventina in queste ore sta infatti avendo un colloquio con Tullio Tinti, agente di Matteo Darmian. Il terzino del ...

MARCELO ALLA Juventus/ Ultime notizie - dopo Cristiano Ronaldo Agnelli prepara un altro grande colpo? : MARCELO ALLA JUVENTUS dopo Cr7? I bianconeri starebbero preparando un altro grande colpo di mercato sull'asse con Madrid. Ma prima servono delle cessioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:10:00 GMT)

Raduno Juventus – Cristiano Ronaldo non c’è - ma non si parla d’altro : alla Continassa avvistati due giornalisti portoghesi : Al Raduno della Continassa ci sono Chiellini, Emre Can e tanti altri: ma si parla solo di Cristiano Ronaldo, CR7 arriverà a Torino? Il Raduno alla Continassa della Juventus è nel segno di Cristiano Ronaldo. Nonostante l’affare non sia ancora chiuso, al primo allenamento dei bianconeri non si parla d’altro ed i calciatori presenti passano in secondo piano. Al Raduno ci sono tra gli altri giornalisti anche due portoghesi, che non ...

EMRE CAN ALLA Juventus/ Presentazione in diretta - info streaming video e tv : altro colpo a parametro zero : EMRE Can JUVENTUS, Presentazione in diretta: info streaming video e tv, la conferenza stampa del centrocampista tedesco arrivato a parametro zero dopo quattro anni con il Liverpool(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Ronaldo alla Juventus? C'è un altro indizio : TORINO - Indizi su indizi, Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più al mondo Juve . Un altro suggerimento è svelato dal sito della linea di intimo del fuoriclasse portoghese. In home page campeggia CR7 appoggiato a uno sfondo bianconero, e questo potrebbe pure passare, ...

Calciomercato Juventus - Emre Can altro colpo a zero : la top 11 degli acquisti 'in saldo' : Emre Can alla Juve, ora è ufficiale. Visite e firma, e altro colpaccio bianconero arrivato in saldo, anzi, a zero. Fine del contratto. Come fu per Pirlo, Khedira, Pogba , poi rivenduto allo stesso ...

Juventus : Emre Can - c'è il giorno : è venerdì. Golovin - altro contatto col Cska : TORINO - Emre Can & Aleksandr Golovin : uno firma, l'altro quasi. Questione di giorni, pochi. Nel primo caso, addirittura, questione di ore: un centinaio. Nel secondo, invece, si potrebbe andare un po'...

Juventus : altro no per Cancelo : La Juventus in pressing per Joao Cancelo ma il Valencia fa muro. Secondo 'Superdeporte', gli spagnoli hanno respinto il nuovo tentativo dei bianconeri che avrebbero messo sul piatto il cartellino di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Lewandowski - la Juventus in cerca di un altro Pipita : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Juve, quasi fatta per Perin