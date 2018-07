Italiani più fiduciosi sulle proprie prospettive | ma ancora prudenti negli acquisti

I coupon piacciono sempre di più agli Italiani : ecco perchè : Cresce in Italia sempre di più il commercio elettronico. I numeri certificano anche nel 2018 l’apprezzamento degli italiani per gli

Salute - Aifa : più Italiani si curano gratis con farmaci innovativi : “Sull’innovazione farmaceutica in questi ultimi anni l’Agenzia Italiana del Farmaco ha messo in atto iniziative concrete: la definizione dei criteri di innovatività e la loro applicazione nella classificazione dei nuovi farmaci e la promozione di strumenti finora poco valorizzati per l’accesso precoce a medicinali essenziali (Fondo del 5%, Legge 648/1996 e “uso compassionevole”) sono solo alcuni tra gli esempi ...

Aifa - più Italiani si curano gratis con farmaci innovativi : Dati "indicativi di una politica di inclusione e di apertura adottata dall'Agenzia Italiana del Farmaco , Aifa, negli ultimi anni" rispetto all'innovazione terapeutica. E' quanto scrive il direttore ...

Reggio Calabria : al Circolo Tennis Polimeni la presentazione dell'ultimo libro di uno dei più apprezzati giornalisti sportivi Italiani : ... : E' stato opinionista, giurato e selezionatore di canzoni al Festival di Sanremo e ha messo in scena diversi spettacoli teatrali.

#AmazonPrimeDay2018 : i prodotti più acquistati dagli Italiani non sono quelli di elettronica : I giorni dell’Amazon Prime Day 2018 si sono conclusi con un grande successo considerando che in tutto il mondo sono stati venduti oltre 100 milioni di prodotti. Questo grande successo ha fatto alzare la capitalizzazione di mercato della società Amazon che ha superato per la prima volta i 900 miliardi di dollari, facendola avvicinare ad Apple, che ha una capitalizzazione di circa 936 miliardi di dollari. Il Prime Day è ...

Auto – Italiani più realisti : sognano l’auto che possono permettersi : Si conferma l’amore degli Italiani per SUV e Crossover, ma si guarda soprattutto alle proprie tasche. Fiat è il marchio più cercato sul web (23%) In un primo semestre dell’anno contraddistinto da un acceso dibattito su mobilità e sostenibilità ambientale, responsabile in parte del leggero rallentamento delle vendite di Automobili, gli Italiani hanno preferito restare coi piedi per terra e hanno cercato veicoli prevalentemente di piccole ...

Italiani sempre più realisti : l'auto dei sogni? Quella che possono permettersi : I sogni son desideri. Meglio, poi, se si tratta di desideri realizzabili. Fatto sta che quando si parla di auto, gli Italiani preferiscono restare coi piedi per terra, per questo hanno cercato veicoli ...

Sostenibilità : Italiani più consapevoli in casa - con un occhio al risparmio : L’82% degli italiani dichiara di seguire un comportamento attento alla Sostenibilità ambientale all’interno delle proprie mura domestiche. È quanto emerge dall’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia. Un approccio virtuoso ed ecosostenibile verso la propria abitazione, d’altra parte, permette sia di tutelare l’ambiente, ...

Ecofuturo 2018 - i combustibili fossili non convengono più. Salviamo 200mila Italiani! : Inizia Ecofuturo festival (www.Ecofuturo.eu), cinque giorni a Padova, al Parco Fenice, durante i quali racconteremo, in diretta streaming, la colossale rivoluzione che stiamo vivendo; gioite: nuove tecnologie stanno cambiando il mondo! Questa festa ecologista è possibile anche grazie all’appoggio che IlFattoQuotidiano.it ci ha offerto fin dalla prima edizione, cinque anni fa. Vogliamo fare un po’ di conti sul futuro. Conti molto positivi: ...

Inflazione - stangata in vista per gli Italiani. L'Unione Consumatori : «432 euro in più a famiglia» : La revisione al ribasso delle stime dell'Inflazione a giugno è 'meglio di niente, ma non basta', per il presidente delL'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. 'Purtroppo l'Istat conferma ...

Outlet e saldi le ‘sirene’ più efficaci nell’indurre gli Italiani a fare acquisti : Agli italiani lo shopping piace molto, come emerge dall’indagine commissionata a Lorien Consulting da Neinver, operatore del settore degli Outlet, per indagare tendenze e manie degli italiani quando fanno acquisti. fare acquisti...

«Mai più Italiani svenduti all'Europa» : Dopo anni con la testa calata all'Europa, abbiamo detto basta. Basta con i governi che svendevano gli italiani come noccioline. E basta anche a tutti coloro che sui migranti ci hanno guadagnato. ...

Moto3 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Philipp Oettl il più veloce davanti a Arbolino e Martin - lontani gli altri Italiani : È Philipp Oettl (KTM Sudmetal), non senza sorpresa, a fissare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2018 di Moto3. Il padrone di casa tedesco, infatti, ha saputo piazzare un ottimo 1:26.938 in chiusura di sessione, precedendo di appena 42 millesimi il nostro Tony Arbolino (Honda Marinelli) mentre in terza posizione, a 46, si è classificato il leader della classifica generale, lo spagnolo Jorge Martin ...

Sondaggi - sempre forte l area di governo. Tre Italiani su 4 fedeli all euro. E Gentiloni è il più popolare nel centrosinistra : Lo stato di salute dell'opposizione. E la solidità della collocazione europea dell'Italia. Si concentrano su questi due versanti del campo politico - oltre che sulla salute della maggioranza di ...