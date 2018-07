Italia | 50 kg di eroina scoperti dentro Tir in Porto Trieste

Droga - in Italia ritorna l'uso di eroina e crescono le morti per overdose : Relazione della polizia: boom di marijuana, +117,76%, e droghe sintetiche in polvere, +101,17%,. In calo cocaina e cannabis

Eroina e suicidi : viaggio tra i Sikh sfruttati a Latina - i ‘campesinos’ del kiwi Italiano L’inchiesta completa su Fq MillenniuM : Masticano bulbi di papavero per non sentire la fatica, ma cominciano a farsi anche di Eroina. Decine sono in cura nei locali servizi antidroga, tre sono morti per overdose nel 2017. È la faccia nascosta dello sfruttamento dei braccianti Sikh nei campi della piana di Latina, famosa per la produzione di kiwi. La rivela un’inchiesta di Fq MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, nel numero in edicola. “Masticano il bulbo del ...