Io | medico valgo meno di una segretaria

(Di venerdì 20 luglio 2018) Egregio Direttore,scrivo a caldo dopo aver finito di leggere il Suo articolo "Chi si deve vergognare" pubblicato sul nostro Giornale. Sono undi Medicina Generale (entrato in convenzione nell'anno 1987), 62 anni, sposato con tre figli e circa 1.300 pazienti in carico. Laureato in Medicina e Chirurgia nel minor tempo possibile e con il massimo dei voti e lode (con ben 42 esami invece dei 28 previsti dalla legge), specializzato in Ostetricia e Ginecologia con il massimo dei voti e lode ed una seconda specializzazione in Endocrinochirurgia conseguita con il massimo dei voti e lode.Senza tirarla troppo per le lunghe, apprendere che la giovanedel ministro Di Maio è stata assunta con lo stipendio di 73mila euro l'anno mentre il sottoscritto alla soglia del pensionamento è riuscito a raggiungere lo stipendio di 66.619.65 euro mi fa venire un senso di nausea e la voglia di ...