Intrappolata sotto la barca - Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre : “Neanche una scusa” : Sono passati tre anni dalla morte della 12enne durante una vacanza con la scuola in Francia. Da allora i suoi familiari non hanno ricevuto alcuna risposta su come e perché sia avvenuta questa tragedia. "Nessuno ci ha mai chiamato, non sappiamo come sia potuto accadere, ci sentiamo distrutti", dice la madre.Continua a leggere