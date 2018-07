Intesa sulle nomine | Palermo amministratore delegato di Cdp | Rivera dg del Tesoro

Trovata l'Intesa sulle nomine in Cdp : Concluso a Palazzo Chigi il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Secondo quanto si apprende da fonti di governo c'è l'accordo sulle nomine per i vertici di Casa depositi e Prestiti.

A un passo l'Intesa sulle Bicamerali : Roma - Il muro contro muro durato settimane si sgretola d'incanto, all'improvviso, alla vigilia dell'insediamento delle Bicamerali di garanzia e controllo previsto per domattina, con l'elezione dei presidenti scelti tra i nomi indicati dalle opposizioni. Segno di un accordo sotto traccia che accontenta più o meno tutti, visto che l'impasse tra Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sul quale giocavano leghisti e grillini come il gatto con il ...

Stallo sulle nomine in Cassa depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'Intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...

Intesa Sanpaolo - Unicredit - Mps - Banco Bpm. Che cosa dicono gli analisti sulle nuove regole Bce per gli Npl : Che cosa ha deciso la Bce sul trattamento dei crediti deteriorati delle banche e come le novità è stato saluti dagli istituti di credito italiani come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm o Ubi '...

Lifeline entra in acque maltesi. Ma Berlino blocca l'Intesa sulle quote : Sembrava uno stallo risolto. Un colloquio serale, super informale, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, sembrava aver "sbloccato la situazione sui migranti" che si imbarcano alla volta dell'Europa. E, nel particolare, aver trovato una risposta, finalmente europea, al caso della nave della ong "Lifeline" bloccata in mare da quattro giorni con 230 migranti a bordo. L'imbarcazione dovrebbe attraccare alla ...

UE - scatta l’Intesa con Amazon - eBay - Alibaba e Rakuten : sulle merci pericolose si fa sul serio : Storica intesa tra quattro colossi del commercio online: Amazon, Alibaba, eBay e Rakuten si uniscono all'Europa nella lotta alle merci pericolose L'articolo UE, scatta l’intesa con Amazon, eBay, Alibaba e Rakuten: sulle merci pericolose si fa sul serio proviene da TuttoAndroid.

ABI - Intesa tra banche e imprese sulle domande di finanziamento : ABI , Associazione Bancaria Italiana, mette in atto un'iniziativa per far comprendere alle imprese le ragioni sottostanti ad eventuali finanziamenti non concessi dalle banche . Il Protocollo d'intesa ...