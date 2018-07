Inter | Rafinha rischia di sfumare | su di lui il West Ham

Rafinha all'Inter/ Ultime notizie : vuole i nerazzurri - il Barcellona apre a un nuovo prestito : Rafinha all'Inter: il brasiliano vuole i nerazzurri, il Barcellona apre a un nuovo prestito anche se con obbligo di riscatto. Le speranze comunque crescono(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Inter - arriva la notizia tanto attesa dalla Spagna : si tratta per Rafinha : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato l'Inter in Champions League, dopo ben sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano Rafinha Alcantara. Il giocatore è arrivato in prestito dal Barcellona a gennaio con diritto di riscatto fissato a trentotto milioni di euro. Un diritto che i nerazzurri non hanno potuto esercitare a causa dei paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Rafinha è entrato ...

Inter - Rafinha potrebbe tornare con la cessione di Vecino : In casa Inter continua a tener banco la speranza di vedere tornare a Milano il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. Il giocatore è tornato al Barcellona dopo sei mesi di prestito in cui è risultato fondamentale nella rincorsa della squadra nerazzurra per la qualificazione in Champions League, dopo ben sette anni di assenza. L'Inter ha preso Rafinha dal Barcellona a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni ...

Inter - Rafinha può tornare con la cessione di Vecino (RUMORS) : L'Inter, dopo aver raggiunto l'obiettivo di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, adesso si è presa una piccola pausa in attesa di chiudere gli altri tre colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma c'è un giocatore su tutti che i tifosi nerazzurri vorrebbero rivedere a Milano: Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano [VIDEO] è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra nerazzurra ...

Rafinha all'Inter/ Il padre gela le speranze : non aspettiamo. Ma uno spiraglio c'è : Rafinha all'Inter, il padre gela le speranze: non aspettiamo oltre, i nerazzurri non si sono più fatti sentire. Ma uno spiraglio c'è, possibile prestito con obbligo di riscatto(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Calciomercato - il padre di Rafinha : 'Inter - tempo scaduto. Offerte anche dalla Serie A' : Peccato, sarebbe stato importante giocare in Europa con l'Inter dopo averla conquistata sul campo", le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport da Mazinho, papà e agente di Rafinha. Nessun ...

Inter - UFFICIALE Nainggolan. Intanto Rafinha : “Pensavo di rimanere - ma…” : Rafinha- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva in nerazzurro per 24 milioni di euro più Santon e Zaniolo. Intanto, Rafinha si sfoga. Delusione e rammarico per il momentaneo mancato riscatto da parte dell’Inter. “PENSAVO DI RIMARE” Ecco le parole del centrocampista nerazzurro riportate da “SportMediaset”: “Quella all’Inter è stata ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Calciomercato Inter - Rafinha : 'Esperienza spettacolare - con la Champions ero convinto che sarei rimasto...' : Un impatto incredibile ed un apporto determinante per la qualificazione dell'Inter in Champions League nella passata stagione, ma nonostante la conquista dell'obiettivo l'avventura di Rafinha con la ...

Inter : Nainggolan non esclude Rafinha - Pedullà : 'Pista sempre calda' : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell'Inter in campionato che ha portato i nerazzurri a qualificarsi in Champions League dopo sette anni di assenza, è stato sicuramente il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. In soli sei mesi il giocatore si è innamorato di Milano e dell'ambiente Inter, ma è tornato al Barcellona visto che la societa' nerazzurra non ha potuto esercitare il diritto di riscatto, fissato a trentotto milioni di euro. ...

Inter - possibile formazione 2018/2019 : addio a Rafinha - tentativi Malcom e Dembélé : La delusione dei tifosi nerazzurri per i mancati riscatti di Joao Cancelo e Rafinha [VIDEO] sembra archiviata. L'effetto Radja Nainggolan è stato dirompente, quello di un giocatore che veniva accostato all'Inter ormai da un anno e che, finalmente, è arrivato a Milano. Sebbene in un primo momento sembrava ci fosse qualche chance di trattare con il Barcellona per il ritorno del citato Rafinha, questa ipotesi sembra definitivamente tramontata. ...

NAINGGOLAN ALL'Inter / Pressing sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)