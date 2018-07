Inter | prima Vrsaljko | poi Barella La risposta Inter a Ronaldo

Milleproroghe - prima bozza del decreto : riforma Intercettazioni slitta al 31 marzo. Il bonus 18enni valido fino a dicembre : Le nuove norme sulle intercettazioni non entreranno in vigore il prossimo 26 luglio. Nel Milleproroghe che il governo Conte si prepara a varare è contenuto un articolo che “sterilizza” la riforma e posticipa l’attuazione al 31 marzo 2019, dando di fatto il tempo a Lega e M5s di modificare la legge voluta da Andrea Orlando e criticata non solo dalle opposizioni dell’epoca, ma anche dalle varie anime della giustizia. La ...

Inter - Ausilio e Gardini da Suning : Vrsaljko resta in prima fila : Il mercato rimane in stand by, ma le strategie in entrata non cambiano e la dirigenza vola in Cina. L'Inter aspetta di piazzare il colpo numero 6 della stagione, già individuato nel terzino destro, e ...

La prima Intervista dei fratelli Occhionero dopo la condanna : Respingono ogni accusa Giulio e Francesca Occhionero condannati a 5 e 4 anni per accesso abusivo al sistema informatico e trattamento illecito dei dati di personaggi delle istituzioni, politici, enti ...

Il Governo non tutela l'Interesse nazionale - ci troveremo soli come mai prima : Grazie alla nuova iniziativa su "Sophia" in vista del Comitato politico e di sicurezza, il Governo questa volta rischia proprio di riuscire nell'impresa di avere tutti, ma proprio tutti, contro. L'iniziativa presentata ieri con lettera del ministro Moavero, che mira ad anticipare la modifica del mandato della missione Sophia, è destinata a isolare ancora di più l'Italia: il rifiuto italiano a essere considerato "luogo di sbarco" ...

Alleanze - minacce e Interesse nazionale. Ecco la prima di Conte con l'intelligence : Ed anche un Paese più sicuro oggettivamente, ossia in grado di prevenire e di contrastare con efficacia la gamma intera di insidie e minacce che siano rivolte alla sfera politica, a quella militare ...

Presentato in anteprima al Taormina Filmfest “L’eroe” di Cristiano Anania un film dai molti Interrogativi : Presentato in anteprima mondiale al Taormina filmfest ” L’eroe” di Cristiano Anania. Un film dai molti interrogativi e narrativamente spiazzante ma dalla fotografia esplicativa. Una storia potenzialmente interessante con riferimenti sociologici da non sottovalutare ma debole e zoppicante nella resa narrativa e sceneggiatura. Una storia che in alcune parti appare mancante di tasselli e snodi narrativi che creano un senso di ...

Sarri - prima Intervista in inglese : 'Per sempre grato al Napoli' : LONDRA - 'Il Chelsea è uno dei club più importanti nel campionato più importante d'Europa. In Premier League ci sono i migliori allenatori d'Europa, forse del mondo, e per me sarà eccitante affrontare Guardiola, Pochettino, Mourinho, Klopp e tutti gli altri' . In un buonissimo inglese, Maurizio Sarri concede al canale ufficiale dei Blues la sua prima ...

Sarri in inglese - ecco la prima Intervista al Chelsea : 'Guardiola un amico - qui per vincere' : un Maurizio Sarri dalla rigorosa conversazione in inglese quello che si è sottoposto alla prima intervista ufficiale di Chelsea TV, canale ufficiale del club. Accantonando qualche ironia sui social, ...

Ronaldo conteso da Maria De Filippi e Silvia Toffanin per la prima Intervista tv : Ronaldo è sbarcato da poco in Italia e fra le regine di Mediaset è già iniziato uno scontro. Sembra infatti che Maria De Filippi e Silvia Toffanin si stiano contendendo la prima intervista del calciatore. Nelle ultime settimane è stato al centro di accesi dibattiti, per le trattative con la Juve, poi per lo stipendio a sei zeri, infine per il suo arrivo nel nostro Paese. Di certo Ronaldo è l’uomo del momento e, dopo l’esordio in ...

Fico : vendere reti Rai? Prima la legge su conflitto di Interessi : Roma, 13 lug., askanews, - L'elezione dei consiglieri di amministrazione della Rai, una parte dei quali verrà scelta dalle due Camere 'costituisce un'opportunità. Si possono premiare competenza, ...

Pillars of Eternity 2 Deadfire : la prima grande espansione Beast of WInter arriva il prossimo mese : Obisdian ha annunciato che Beast Of Winter, la prima grande espansione per l'RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, verrà lanciata il prossimo 2 agosto su PC.Come precedentemente annunciato, ogni DLC di Pillars of Eternity 2 introduce nuove isole da esplorare. In Beast of Winter, ad esempio, il protagonista sarà invitato dai seguaci di Rymrgand (il Dio della morte e dell'entropia) su un'isola dell'estremo Sud. L'arrivo di Rymrgand ha portato ...

Marco Carta - prima uscita al mare dopo l’Intervento/ “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate" : Marco Carta, prima uscita al mare dopo l’intervento di ulcera: “Tutto questo non mi toglierà la vita e neanche l’estate", racconta il cantante sardo che si gode la sua terra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Farmaci : Interrompere gli antibiotici prima possibile un’arma contro la resistenza ai batteri : Secondo una nuova ricerca condotta dall’Università di Exeter e pubblicata su “Nature Ecology & Evolution“, il ciclo di antibiotici dovrebbe essere interrotto il prima possibile per evitare che i pazienti diventino resistenti all’effetto di tali Farmaci: tale risultato si contrappone a quanto raccomandato dai medici, cioè non smettere di assumere i medicinali prima del tempo. Secondo i ricercatori occorre infatti ...

L'Inter pensa anche alla Primavera : in arrivo Eddy Salcedo dal Genoa (RUMORS) : L'Inter è sicuramente la protagonista assoluta in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra ha chiuso cinque acquisti rinforzando in ogni reparto la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Di sicuro le operazioni in entrata non finiranno qui visto che il direttore sportivo Piero Ausilio ha dichiarato che arriveranno ancora un terzino destro, un centrocampista da schierare in mediana al fianco di Marcelo Brozovic e un ...