Inter | Nainggolan e Karamoh infortunati | prime ' tegole' per Spalletti

Inter - il comunicato ufficiale sugli infortuni di Karamoh e Nainggolan : Karamoh e Nainggolan infortunati, l’Inter ha diffuso un bollettino medico per chiarire quanto accaduto ai due uomini della rosa di Spalletti Karamoh e Nainggolan alle prese con due acciacchi dopo la prima amichevole dell’Inter. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato in merito alle condizioni dei due calciatori: “Esami strumentali per Radja Nainggolan e Yann Karamoh all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: ...

Inter : esami per Nainggolan - infortunio non preoccupa : Il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan svolgerà gli esami precauzionali dopo il problema muscolare riscontrato nella gara con il Sion. Il belga, uscito dopo 24′ per un lieve affaticamento muscolare alla coscia sinistra, sarà rivalutato domani dopo i test medici. Un problema che non appare grave, ma per precauzione Nainggolan dovrebbe saltare la sfida di sabato contro lo Zenit San Pietroburgo a Pisa. esami previsti domani ...

Inter piatta senza Nainggolan - ma c'è un alibi per gli uomini di Spalletti : Esistono due Inter, una con Radja Nainggolan e l'altra senza il centrocampista belga. Questo quanto lascia intendere la Gazzetta dello Sport che spiega come con l'ex giallorosso in campo la musica sia nettamente diversa. 'Bella ma non balla, l'Inter senza Radja Nainggolan. Se una risposta l'ha data questa seconda trasferta svizzera, ...

Inter - Spalletti : 'Dalbert deve crederci. Nainggolan? Si è infortunato perché...' : A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini. 'La verità è che non ho facilitato il compito ai miei ...

Inter - primo ko con il Sion : suona l’allarme - Nainggolan out per infortunio : KO CON IL Sion- Non di certo un grandissimo inizio per la nuova Inter di Luciano Spalletti. Il Sion batte i nerazzurri 2-0 e lancia i primi segnali d’allarme in casa Inter. Un’ Inter compassata, forse imballata per via dei carichi di lavoro. Gambe imballate e ritmo al di sotto delle aspettative. Deludono i nerazzurri, […] L'articolo Inter, primo ko con il Sion: suona l’allarme, Nainggolan out per infortunio proviene da ...

Inter - brutta sconfitta contro il Sion ed infortunio per Nainggolan : Secondo impegno del pre campionato nerazzurro, con l’Inter di Luciano Spalletti di scena a Sion per il Trophée de Tourbillon. Il mister sceglie ancora la linea a 4 in difesa e conferma Lautaro Martinez terminale offensivo con Politano, Nainggolan e Karamoh alle spalle. Nel Sion, squadra che nel prossimo week end inizierà il campionato svizzero, un paio di vecchie conoscenze del calcio italiano come Kasami e Adryan. L’Inter nei ...

Sion-Inter 2-0 - nerazzurri sconfitti e si ferma Nainggolan : Buona la prima, ma non la seconda. L'Inter perde 2-0 a Sion la seconda amichevole stagionale: le indicazioni positive del debutto a Lugano spariscono, la prestazione degli uomini di Luciano Spalletti ...