Inter | il rinforzo dal centrocampo può arrivare dal Chelsea

Inter - dopo Nainggolan ora il rinforzo sulla fascia destra : Malcom e Suso tra le ipotesi : L'Inter sta costruendo una grande squadra in questa sessione di mercato. E' il parere del noto giornalista, Enzo Bucchioni, che si sposa con quello di molti operatori di mercato. E' praticamente fatta per l'acquisto del centrocampista belga [VIDEO] Radja Nainggolan che arrivera' dalla Roma per ventidue milioni di euro più i cartellini di Nicolò Zaniolo e Davide Santon. Ad ufficializzare l'affare, praticamente, è stato lo stesso calciatore che, ...

Inter - occhi in casa Benevento per il prossimo rinforzo : pronti 12 milioni Video : In casa Inter si comincia a delineare la strategia da re nella sessione estiva di Calciomercato, con la priorita' di rinforzare la rosa [Video] a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, soprattutto in vista della partecipazione alla prossima edizione della Champions League, che rendera' necessario allargare la rosa. La priorita' del direttore sportivo, Piero Ausilio, però, è quella di chiudere prima il bilancio in pareggio entro il 30 ...

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa : il rinforzo può arrivare dal Manchester United : Calciomercato Inter – L’Inter ha conquistato un risultato molto importante, la qualificazione in Champions League, adesso si può guardare dunque al futuro con grande fiducia con l’intenzione di migliorare la classifica nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra adesso si tuffa sul mercato con l’obiettivo di accontentare Luciano Spalletti, nelle ultime ore mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta ...

Inter - visite mediche ok per Asamoah : terzo rinforzo per Spalletti : L' Inter del futuro sta prendendo sempre più forma e dopo aver definito gli acquisti di Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e di Stefan de Vrij, a parametro zero dalla Lazio, Piero Ausilio ...

Inter - individuato il grande rinforzo a centrocampo : pronti 40 milioni Video : L'Inter non pensa solo al campo, nonostante la fondamentale sfida contro il Sassuolo [Video] che può permettere ai nerazzurri di giocarsi tutte le chance per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio, allo stadio Olimpico, in quella che può assumere i contorni di una vera e propria finale. La societa' nerazzurra, però, si sta gia' muovendo sul mercato [Video]visto che si vuole ...