Inter | esami per Nainggolan | salta lo Zenit

Inter : esami per Nainggolan - infortunio non preoccupa : Il centrocampista dell’ Inter Radja Nainggolan svolgerà gli esami precauzionali dopo il problema muscolare riscontrato nella gara con il Sion. Il belga, uscito dopo 24′ per un lieve affaticamento muscolare alla coscia sinistra, sarà rivalutato domani dopo i test medici. Un problema che non appare grave, ma per precauzione Nainggolan dovrebbe saltare la sfida di sabato contro lo Zenit San Pietroburgo a Pisa. esami previsti domani ...

L'Algeria spegne Inter net per gli esami di stato. Ma quanto costa farlo? : Il costo per l'economia spegne re parzialmente o completamente Internet è diventato un modo per i governi di mettere a tacere anche le voci critiche del Paese, ma il costo da pagare è alto anche in ...

Per circa due ore, mercoledì, in tutta l'Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti dell'ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì,