Inter | esami per Nainggolan | infortunio non preoccupa

L'Algeria spegne Inter net per gli esami di stato. Ma quanto costa farlo? : Il costo per l'economia spegne re parzialmente o completamente Internet è diventato un modo per i governi di mettere a tacere anche le voci critiche del Paese, ma il costo da pagare è alto anche in ...

Per circa due ore, mercoledì, in tutta l'Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti dell'ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri black out simili sono previsti fino a lunedì,