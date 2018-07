Inter | distrazione muscolare per Nainggolan

Inter nei guai : distrazione muscolare Nainggolan : Il centrocampista dell’ Inter Radja Nainggolan si è procurato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra nel corso della gara contro il Sion. È questo l’esito degli esami medici svolti stamani dal giocatore nerazzurro, che sarà rivalutato nei prossimi giorni. Il belga dovrebbe saltare le amichevoli con Zenit (domani) e Sheffield (martedì 24 luglio) e fermarsi per circa una settimana: il problema non è ...

