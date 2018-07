Inter | da Madrid | Icardi nella lista di Perez | il Real ritorna su Maurito

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all’Inter? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

International Champions Cup 2018 : date - calendario - programma - orari. Tutte le partite : ci sono Juventus - Inter - Milan - Real Madrid e le corazzate : Siamo in piena estate, tempo di grandi amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. I tifosi sotto l’ombrellone e nel cuore delle vacanze stanno iniziando a caricare le pile in vista dei vari campionati. Proprio per regalare dei match stellari anche tra un bagno e l’altro, è stata ideata l’International Champions Cup, un prestigioso torneo a cui partecipano le squadre più importanti del ...

Angel Di Maria all'Inter/ Ultime notizie - ritorno di fiamma per il Fideo : sfida all'Atletico Madrid : Angel Di Maria all'Inter, ritorno di fiamma per il gioiello del Psg: Ultime notizie, sfida all'Atletico Madrid di Diego Simeone per il Fideo. "Parti vicine" secondo Fox Sports(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 00:45:00 GMT)

Vrsaljko all'Inter? / Ultime notizie : l'Atletico Madrid apre alla cessione dopo la finale dei Mondiali : Vrsaljko all'Inter? Ultime notizie: l'Atletico Madrid apre alla cessione del terzino dopo la finale del Mondiale 2018 che si giocherà domenica in Russia tra Croazia e Francia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:01:00 GMT)

International Champions Cup - Cristiano Ronaldo salta Juventus-Real Madrid? : Per Bein Sport, invece, nel momento in cui il Real Madrid ha accettato l'offerta della Juventus di 105 milioni di euro , più 12 milioni di euro di commissioni, , i due club hanno deciso che il 33enne ...

Morata all'Inter?/ Ultime notizie : possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da CR7... : Morata all'Inter? Ultime notizie: Alvaro possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo... I possibili intrecci di questo scenario(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Inter - Vrsaljko obiettivo concreto : 25 milioni la richiesta dell’Atletico Madrid : Inter, Vrsaljko- Dopo gli ultimi due colpi targati “Nainggolan” e “Politano”, l’Inter è pronta a mettere le mani su Sime Vrsaljko. Il terzino croato sarebbe stato indicato da Spalletti come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Come evidenziano i colleghi del “Corriere dello Sport”, Ausilio sarebbe pronto a trattare sulla base del prestito oneroso con diritto […] L'articolo Inter, ...

Milan - Interesse dell'Atletico Madrid per Kalinic. Gomez andrà al Boca Juniors : Nikola Kalinic è ben più di un'idea per l'Atletico Madrid. Il club spagnolo è interessato all'attaccante croato del Milan e ha superato la concorrenza del Siviglia. È cominciata la trattativa con i ...

Inter - dopo Politano caccia al terzino : l'Atletico Madrid dice no al prestito per Vrsaljko : L'Inter ha praticamente chiuso l'acquisto di Matteo Politano dal Sassuolo. L'accordo è arrivato nella serata di ieri sulla base di un prestito oneroso da sette milioni di euro più il cartellino di Odgaard, valutato cinque milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a venti milioni. Il giocatore dovrebbe sostenere domani le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo leghera' alla societa' nerazzurra per i prossimi cinque ...

Vrsaljko all’Inter?/ I nerazzurri lo chiedono all’Atletico Madrid - ma c’è distanza tra le parti : Vrsaljko all'Inter? I nerazzurri non si accontentano e chiedono il terzino all'Atletico Madrid. L'affare si annuncia in salita: c'è distanza tra le parti, formula incerta.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Calciomercato Inter - contatti con l’Atletico Madrid : chiesto l’esterno croato Vrsaljko : Il club nerazzurro ha chiesto l’ex esterno croato all’Atletico Madrid, non convinto però dalla formula proposta dall’Inter Colpi, trattative e retroscena. Il mercato dell’Inter prosegue, regalando ogni giorno sempre nuove emozioni. L’ultima si chiama Sime Vrsaljko, ex giocatore del Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno incontrato a pranzo il direttore sportivo dei colchoneros, chiedendo ...

Inter - chiesto Vrsaljko all'Atletico Madrid : primo no al prestito : L'Inter non si ferma e continua la sua opera di rafforzamento della rosa, in vista del ritorno in Champions League della prossima stagione. Da poco ufficializzati Nainggolan e il giovane Bastoni, i ...

Colombia - QuIntero incanta : dal Pescara... al Real Madrid? : MOSCA , RUSSIA, - Lo abbiamo smarrito troppo presto perché forse troppo presto lo avevamo scoperto. A Pescara il ' lo sapevamo ' è un amen ripetuto spesso durante Polonia-Colombia. Juan Fernando ...