Instagram ha un miliardo di utenti | ma uno su dieci non è umano

Instagram raggiunge il miliardo di utenti : ma 1 su 10 non è umano : ... dal dating, con l'aumento delle finte utenze femminili, al business delle recensioni finte, dalla propaganda alla criminalità organizzata, passando per la lotta politica. Tuttavia l'intossicazione è ...

Internet : un miliardo di utenti per Instagram - ma uno su 10 non è umano : La piattaforma social Instagram ha recentemente raggiunto un miliardo di utenti ma 95 milioni, quasi uno su 10, non sono umani: secondo una ricerca, condotta per The Information dalla società di ricerca Ghost Data, potrebbero essere bot, cioè degli account che si presentano come reali ma che in realtà sono programmati da software per comunicare e navigare sulla rete. L’aumento dei bot è importante soprattutto nell’ottica della ...

Instagram ha 1 miliardo di utenti. E lancia la sfida a YouTube con IGTV - app per i video verticali : La forza di Facebook, il colosso dei social network guidato da Mark Zuckerberg non si basa solo sull’enorme successo che la piattaforma è riuscita ad ottenere nel mondo superando i 2 miliardi di utenti attivi ed espandendosi in molti settori diversi, ma anche sulle acquisizioni di rilievo che la società è riuscita a portare a termine nel corso degli anni. Prima ancora di WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, una delle ...

Instagram “verso l’infinito e oltre” : video di un’ora - IGTV - e un miliardo di utenti al mese : Instagram insidia YouTube, Zuckerberg sfida Google. Dopo le indiscrezioni dei giorni passati, è ufficiale: il social delle foto vira deciso verso i video L'articolo Instagram “verso l’infinito e oltre”: video di un’ora, IGTV, e un miliardo di utenti al mese proviene da TuttoAndroid.