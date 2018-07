Infermiera di Lugo - Cassazione annulla l'assoluzione : nuovo processo - : La donna è accusata di omicidio volontario per la morte di una sua paziente, Rosa Calderoni, di 78 anni, tramite somministrazione di potassio. Per il procuratore generale agiva in modo "sconcertante"

