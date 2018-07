Incidente Pasquale Carlino | arrivano notizie confortanti dalla famiglia | le condizioni

PASQUALE CARLINO - Incidente : E' IN FIN DI VITA/ Il 16enne talento dell’Inter si è schiantato in moto : INCIDENTE per PASQUALE CARLINO, come sta? Inter, il calciatore di sedici anni è ricoverato in ospedale e lotta tra la VITA e la morte. Il messaggio della squadra nerazzurra.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Tragico Incidente in moto - gravissimo il sedicenne dell'Inter Pasquale Carlino : Quella di cui vi stiamo per parlare è una di quelle notizie che, purtroppo, non vorremmo mai portare alla luce, ma che per dovere di cronaca deve essere riportata. Nella tarda serata di lunedì 15 luglio, infatti, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane calciatore dell'Inter, Pasquale Carlino, elemento dell'Under 17 della società meneghina. Il giovane si trovava in sella ad una moto di proprietà di un suo amico ...

