INCIDENTE IN A4 | MARCO PAOLINI TAMPONA UNA 500 Muore in ospedale la donna colpita

Marco Paolini - morta una delle due donne coinvolte nell’INCIDENTE. L’attore dovrà rispondere di omicidio stradale : E’ morta alle ore 20 di giovedì sera Alessandra Lighezzolo, la donna vicentina rimasta ferita, assieme ad un amica, nel tamponamento sull’autostrada A4 causato dalla vettura guidata da Marco Paolini. La donna, 53 anni, era stata ricoverata in condizioni gravi nell’ospedale Borgo Trento di Verona. La commissione che doveva accertare la morte cerebrale si era riunita intorno alle 14. Sei ore dopo è arrivata la dichiarazione di morte. ...

“Non ce l’ha fatta”. INCIDENTE attore Marco Paolini : la notizia choc : È morta all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, Alessandra Lighezzolo, rimasta gravemente ferita nel tamponamento di martedì lungo il tratto veronese dell’autostrada A4. A questo punto si aggrava la posizione di Marco Paolini, l’attore bellunese che era al volante della Volvo che ha tamponato l’auto su cui viaggiava la donna con un’amica. Dopo l’Incidente l’artista, risultato negativo ...

Marco Paolini : “L’INCIDENTE è colpa mia - mi sono distratto per un colpo di tosse” : L'attore e regista bellunese ha tamponato una Cinquecento su cui viaggiavano due amiche sull'Autostrada A4. Una è in condizioni gravissime. Paolini si è preso tutte le responsabilità per l'accaduto: ora è indagato per lesioni.Continua a leggere

Marco Paolini : "L'INCIDENTE è colpa mia - mi sono distratto per un colpo di tosse" : "È stata colpa mia, mi sono distratto": questo ha dichiarato l'attore Marco Paolini, il quale si è dichiarato colpevole dell'incidente avvenuto martedì pomeriggio lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia tra i caselli di Verona Sud e Verona Est. Come riporta il Corriere del Veneto, sembra che la distrazione sia stata causata da un attacco di tosse. Il celebre attore e regista bellunese, Marco Paolini, diventato famoso ...

Marco Paolini - INCIDENTE su A4 : due donne ferite. L’attore indagato per lesioni gravissime : L’attore Marco Paolini è indagato per lesioni gravissime dopo il grave tamponamento causato ieri sull’autostrada A4, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, in direzione Venezia. L’artista era alla guida di una Volvo, e per una distrazione – forse causata da un colpo di tosse – ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere violentemente contro la parte posteriore di una Fiat 500 che lo precedeva. A bordo ...

