Incendi in Svezia | “La prima causa è il cambiamento climatico”

Svezia in fiamme : le FOTO degli Incendi dallo spazio : Arrivano dai satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 del programma europeo Copernicus gestito dall‘Agenzia Spaziale Europea e dalla Commissione Europea, le prime FOTO dallo spazio degli incendi che stanno colpendo la Svezia in questi giorni. Il continente è interessato da un’ondata di caldo che, insieme a scarse precipitazioni, sta provocando diversi roghi in zone della Svezia ricche di vegetazione, in particolare vicino Östersund, nel ...

Incendi in Svezia - 2 Canadair Italiani in Azione : Una nuova richiesta di intervento è stata inviata a Bruxelles da parte del Governo svedese per fronteggiare l’eccezionale situAzione di alto rischio Incendi nel Paese, dopo le giornate critiche nella prima metà di giugno...

Emergenza Incendi in Svezia - roghi anche nell'Artico : Emergenza incendi in Svezia a causa delle alte temperature di questa estate, mentre roghi vengono segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada. Undici di questi incendi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione ...

Incendi in Svezia : in partenza due Canadair italiani : Una nuova richiesta di intervento è stata inviata a Bruxelles da parte del Governo svedese per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi nel Paese, dopo le giornate critiche nella prima metà di giugno che già avevano visto equipaggi italiani impegnati nell’area di Stoccolma. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha quindi disposto ...

Incendi in Svezia : conclusa l’attività dei canadair dei vigili del fuoco italiani : Si è conclusa l’attività in Svezia dei due canadair CL 415 del Dipartimento dei vigili del fuoco attivati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. I velivoli anfibi, rientrati a Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati impegnati dal 13 giugno scorso nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi che hanno interessato diverse zone del Paese, anche in aree prossime al centro della Capitale Stoccolma. Gli equipaggi ...

Incendi : l’Italia invia due Canadair in Svezia “per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio” : “Per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi in Svezia, decollati da Ciampino 2 Canadair dei vigili del fuoco nell’ambito del voluntary pool del Meccanismo Europeo di protezione civile Europeo“: lo annunciano in un tweet i Vigili del fuoco. Roghi sarebbero divampati in vaste zone boschive in un’area scarsamente popolata a un centinaio di km a nordovest da Stoccolma. L'articolo Incendi: ...