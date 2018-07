In viaggio con lei | Francesca Fialdini e Angela Rafanelli approdano su Rai 3 | ecco quando

“viaggio Italia” alla conquista dell’Himalaya : sport - avventura e solidarietà a bordo di una carrozzina : Viaggio Italia, che da oggi si presenta con una nuova veste grafica attraverso il nuovo logo “Viaggio Italia around the world”, arriva in Ladakh, India. Territorio desertico di alta montagna, altitudine media 4000 metri, clima che per tutto l’anno oscilla tra il gelido e il fresco, il Ladakh è una terra difficile, remota, di confine, non adatta a tutti… ma ancora una volta Danilo Ragona e Luca Paiardi sono pronti a raccogliere la ...

In viaggio con lei : Francesca Fialdini ed Angela Rafanelli insieme nel nuovo access estivo di Rai 3 : Francesca Fialdini Francesca Fialdini ed Angela Rafanelli raccontano l’estate italiana in access prime time su Rai 3. L’inedita coppia tutta al femminile sarà protagonista di un nuovo programma, in quattro puntate, intitolato In viaggio con lei che debutterà domenica 12 agosto. Le due conduttrici si sposteranno tra le più significative località di mare della Penisola alla ricerca di volti, di storie ed abitudini significative. Il ...

Migranti : il racconto del salvataggio di Josephine - ora in viaggio verso la Spagna : La giornalista Annalisa Camilli, di Internazionale, ha assistito al soccorso della donna recuperata in grave ipotermia. 'Non in Libia, non in Libia' ha continuato a ripetere a chi l'ha salvata. Non ce ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

Derubato a Venezia - scrive al ladro : “Sto morendo - era l’ultimo viaggio con mia moglie” : Un turista americano in vacanza con la moglie a Venezia è stato Derubato da qualcuno su un vaporetto. Gli hanno portato via soldi, documenti e carta di credito. L’uomo ha consegnato alle forze dell’ordine una lettera in cui si rivolge al ladro: “Prego per te affinché tu ti allontani da questo peccato che ferisce le persone innocenti”.Continua a leggere

Andrea e Giulia confermano il ritorno di fiamma : il viaggio d'amore dopo la crisi : E alla fine è tornato realmente il sereno tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e donne. Qualche mese fa i due avevano ufficializzato la loro rottura e la loro separazione ufficiale: un addio che aveva fatto soffrire i fan e che aveva alimentato un bel po' di rumors, tra cui quelli di un possibile tradimento da parte di Andrea nei confronti della De Lellis. Ad oggi, però, le cose tra i due sono ...

Matera 2019 - il 19 luglio dedicato al Mediterraneo con "Popoli in viaggio" : ... musica e teatro e le loro spettacolari macchine, realizzate con manovelle, ruote dentate, ingranaggi, contrappesi, ispirate al mondo dei sogni e al lavoro di Leonardo Da Vinci: "Le Pavillon", "...

Lamborghini Avventura - viaggio con Huracán e Aventador nella terra dei fiordi : Nel mondo esistono luoghi in cui la bellezza della natura è viva, palpitante, autentica: sono quei luoghi in cui l'uomo è alleato consapevole, leale e rispettoso dellambiente. Alesund, una città galleggiante tra le isole nella regione dei fiordi norvegesi è uno di questi. Vista dalla vetta dell'Aksla, imponente collina che domina tutta la città, la visione è da paradiso terrestre; la mente si svuota di ogni pensiero, catturata da uno spettacolo ...

Salvini in Russia a spese dei contribuenti italiani? I biglietti aerei del viaggio scagionano Matteo : Matteo Salvini, volato a Mosca in occasione della finale dei Mondiali di Russia 2018, è stato sommerso dalle critiche per le spese che avrebbe fatto sostenere ai contribuenti italiani per questo viaggio di piacere: le cose però sembrano non stare proprio così Matteo Salvini sugli spalti dello stadio Luzhniki di Mosca, ha fatto drizzare le orecchie agli italiani che si sono chiesti: “a spese di chi, il leader della Lega Nord è volato ...

Gli 8 libri di viaggio che vi consigliamo di leggere per l'estate 2018 : La prima uscita è dedicata all'Islanda, recentemente eletta, per l'undicesimo anno di fila, come paese più pacifico del mondo. A settembre 2018 sarà invece la volta dell'Olanda. viaggio in Italia - ...

450 MIGRANTI SBARCATI A POZZALLO - VIMINALE : "VITTORIA POLITICA"/ Il viaggio dell'orrore nei loro racconti : Autorizzato dal VIMINALE lo sbarco dei 450 MIGRANTI a POZZALLO. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti, ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 19:21:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO-JUVENTUS : È A TORINO/ Video : atterrato con aereo privato - ha scelto viaggio “top secret” : CRISTIANO Ronaldo alla Juventus: è a TORINO, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Migranti - 450 in viaggio verso l'Italia. Nuovo scontro diplomatico con Malta : Si è allontanato dalle isole di Linosa e Lampedusa puntando probabilmente alla Sicilia. Un altro giro di gite nello specchio d'acqua. L'ennesimo barcone con circa 450 Migranti a bordo è entrato ieri ...