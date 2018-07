In un video del 2011 le ' Olgettine' chiedono a Berlusconi di lavorare L' ex premier

video Vincenzo Nibali - caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

Berlusconi - il video segreto delle Olgettine : “Papi - facci lavorare in tv”. Lui : “Io presidente di niente a Mediaset” : “Io non sono presidente di niente a Mediaset, sono fuori da Mediaset da 18 anni“. È che Silvio Berlusconi, ripreso di nascosto col telefonino da una delle ragazze delle serate ad Arcore e seduto su un divano di villa San Martino, risponde alla pressanti richieste, definite “impossibili” dallo stesso ex premier, di alcune giovani in casa con lui che gli chiedono un lavoro in tv. Il video, di cui l’Ansa è venuta in ...

Campania : Parco nazionale del Vesuvio - al via sistema di videosorveglianza : Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo ...

Saviano denunciato da Salvini - "leso mio ministero"/ video - dalla scorta alla mafia : le tappe dello scontro : Salvini querela Saviano su carta intestata del Viminale: il ministro dell'Interno ha denunciato lo scrittore per il Video in cui lo definisce "buffone". La replica: "suo è autoritarismo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:28:00 GMT)

Il direttore del Tour de France e le scuse a Nibali - Prudhomme aspetta Vincenzo al rientro dall’ospedale [video] : Christian Prudhomme ha atteso Vincenzo Nibali al rientro dall’ospedale di Grenoble: lo splendido gesto del direttore del Tour de France nei confronti del corridore italiano Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble su Vincenzo Nibali hanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha riportato una vertebra rotta dopo la caduta di oggi. Il capitombolo in cui è incappato il corridore, durante la fase finale ...

Il ritmo di Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle dopo il successo di L’esercito del selfie (video) : Supermartina di Lorenzo Fragola con Gazzelle porta tutto il ritmo di Bengala sul palco del Wind Summer Festival. Il terzo singolo dall'ultimo disco si è quindi rivelato la scelta ideale per la nuova stagione, con un suono che ben si sposa a quelli richiesti per l'estate. Lorenzo Fragola è ormai una vecchia conoscenza del Wind Summer Festival, dal momento che anche lo scorso anno si è presentato come grande protagonista della manifestazione ...

Il debutto di Carmen Ferreri in Piazza del Popolo in Tra le mani - primo singolo da La complicità (video) : Carmen Ferreri in Piazza del Popolo debutta con Tra le mani, primo singolo estratto da La complicità. Il disco è uscito il 1° giugno durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro Irama. Apprezzata fin dai tempi del pomeridiano, la giovane artista si è fatta largo all'interno del programma fino a raggiungere la fase finale nella quale ha dato il meglio di sé conquistando anche la ...

Nibali cade e si ritira dal Tour «Frattura vertebrale» Travolto dalla moto della polizia : video|Il suo racconto : Sulla salita finale dell’Alpe d’Huez l’italiano è ostacolato da due moto della polizia: «Colpa loro». Recupera e arriva con 13’” di distacco, poi gli esami choc e il ritiro

Bagno di folla per Lo Stato Sociale con Luca Carboni e The Jackal in Piazza del Popolo a Roma con Facile (video) : Grande accoglienza per Lo Stato Sociale con Luca Carboni in Piazza del Popolo a Roma per il Wind Summer Festival 2018 con Facile, il brano che la band ha inciso col cantautore bolognese. Per la prima volta Lo Stato Sociale ha calcato il palco della kermesse di Canale5, ospite della terza puntata dello show in onda il 19 luglio. "Abbiamo inciso un brano molto balneare con un amico" ha annunciato Lodo Guenzi sul palco di Piazza del Popolo ...

Alpe d’Huez shock - Nibali verso al ritiro dopo la caduta : “non riesco a respirare”. Dal Tour de France oltre al danno la beffa - “all’Ospedale ci vai da solo” - e spunta un video inedito della caduta : Tour de France, l’incredibile epilogo dopo la caduta di Nibali: Squalo verso il ritiro, abbandonato dagli organizzatori verso l’Ospedale di Grenoble Sta finendo nel modo peggiore possibile il Tour de France di Vincenzo Nibali: dopo la vergognosa caduta sulla salita dell’Alpe d’Huez, dove una moto dell’organizzazione l’ha travolto mentre lo Squalo dello Stretto stava volando verso uno storico successo di ...

