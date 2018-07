In Toscana al ristorante di Andrea Bocelli | l’«officina» di famiglia

vanityfair

: Muore dopo cena al ristorante: domani l'autopsia, un'indagata - Agenzia_Ansa : Muore dopo cena al ristorante: domani l'autopsia, un'indagata - Ristorando : RT @cirfood: Avvio del servizio per i dipendenti del #GruppoSAVE e inaugurazione del primo ristorante #RITA della Toscana: @Ristorando racc… - Bluelake76 : @mklgnnr @Zhronne sai che in Toscana è tradizione che se uno si fidanza paga la cena... Senio prenota un po' al ris… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Se quest’estate avete in mente un tour – anche enogastronomico – in, non potete non fare tappa alle Officinea Lajatico (Pisa). Più che un semplice, uno spazio dove food, musica e design convivono, nato dalla passione die della suaper i sapori locali e per la terra d’origine. Che ne dite di cenare (o pranzare) in un album di? Infatti le pareti della sala principale e di tutto lo spazio (ricavato da quelle che erano appunto le officine di macchine agricole del nonno del tenore, Alcide) sono pannellate con foto e immagini dei, e naturalmente non mancano quelle sulle tappe artistiche del Maestro. LEGGI ANCHEHermitage Hotel & Resort: la vacanza kids friendly a Forte dei Marmi La cucina qui è il regno dello chef Matteo Cristiani, anche lui toscano doc, che dà un twist creativo e contemporaneo ai tipici piatti del ...