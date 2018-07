In Italia terapia genica contro la Sma

AVVIO IN Italia DELLA TERAPIA GENICA CON IL TRIAL PER I NUOVI NATI - ATROFIA MUSCOLARE SPINALE : «A poco meno di un anno dall'avvento ufficiale in ITALIA del primo farmaco al mondo che può trattare la patologia, siamo travolti da un'altra gioia immensa – afferma Daniela Lauro, presidente dell'...

Atrofia muscolare spinale : avvio in Italia della terapia genica con trial per nuovi nati : È molto di più di un progresso scientifico, è un’emozione potentissima, quella delle centinaia di Famiglie SMA Italiane a cui è stato annunciato che entro la fine di luglio nel nostro Paese sarà avviata la sperimentazione per la terapia genica contro l’Atrofia muscolare spinale (SMA, dall’acronimo inglese Spinal Muscolar Atrophy). Si chiama AveXis 302 – questo il nome del trial – e suona come un urlo liberatorio di speranza, perché può ...

Tumori : in Italia nuova immunoterapia contro cancro polmone : È oggi disponibile anche in Italia atezolizumab, la prima immunoterapia anti-PD-L1 sviluppata da Roche e approvata da AIFA per il trattamento in monoterapia di pazienti adulti affetti da carcinoma ...

Tumore colon retto : è Italiano il primo studio sulla terapia di mantenimento : Arriva dal nostro Paese la dimostrazione di efficacia sullo schema terapeutico più a misura di paziente che combina l’anticorpo monoclonale anti EGFR, panitumumab, con 5 fluorouracile (5-FU), diminuendo la tossicità della chemio nella terapia di mantenimento per il Tumore del colon retto. Lo studio Valentino, un trial italiano coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha infatti documentato come l’utilizzo di questa combinazione ...

Terapia del dolore - quando è un diritto? Il 66% degli Italiani ne ignora la legge : Due italiani su 3 (63%), a 10 anni dalla sua entrata in vigore, ancora non conoscono la legge 38 che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla Terapia del dolore, anche se molti passi avanti sono stati fatti. E’ a partire da questo dato che si celebra domenica 27 maggio la 17/ma Giornata nazionale del Sollievo, presentata oggi, istituita nel 2001 da un’idea della Fondazione Gigi Ghirotti proprio per “promuovere la ...

“In terapia intensiva”. Musica Italiana in ansia : è Vasco Rossi a dare la notizia del suo collega e amico finito in ospedale : Un malore lo ha colpito durante le prove a Lignano Sabbiadoro in vista del pRossimo tour di Vasco Rossi, il “VascoNonStop”: la notizia è stata data dall’entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale. ”Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di ...