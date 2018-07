In bicicletta con la droga negli slip | arrestato

Milano - in bicicletta con la droga negli slip : fermato spacciatore 22enne : Insospettiti dal comportamento del giovane, incensurato, i poliziotti di Legnano lo hanno bloccato per un controllo

Pagati per andare a lavorare in bicicletta : incentivi economici per chi rinuncia all'auto : Sono già scesi in pista i primi 20 “nuovi ciclisti” cesenati che hanno aderito al bando “Al lavoro in bicicletta” promosso dai Comuni di Cesena e Cesenatico nell’ambito del progetto di...

Ruba bicicletta - scoppia una lite con tirapugni e coltelli : 6 luglio 2018

Cade con la bicicletta e sbatte violentemente con la testa : muore ciclista 60enne : Tragedia all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti: un turista ceco di 60 anni ha perso la vita durante un’escursione in comitiva. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, l'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.Continua a leggere

Milano - pensionato scivola con la bicicletta nel Naviglio - muore in ospedale : Tragedia nelle acque del Naviglio, a Gaggiano. Un ciclista di 77 anni, Francesco Vertua, di Settimo Milanese, è morto dopo essere caduto nel canale. La tragedia è accaduto poco dopo le 8 di domenica. ...

Perché puntare sul turismo in bicicletta conviene. Il caso Comano terme : Per uno come lui, che è stato il volto, o almeno uno dei volti, della stagione pionieristica delle corse automobilistiche, le quattro ruote erano qualcosa di irrinunciabile, un segno dei tempi, l'idea stessa della vita. La faccia di Tazio Nuvolari che sorrideva sui sedili di una vettura sportiva, ne

Scontro automobile bicicletta : 89enne trasferito a Careggi con Pegaso : Incidente stradale a San Giovanni Valdarno in via Gramsci. Alle 9,30 un'automobile si è scontrata con una bicicletta sulla quale si trovava un 89enne. L'uomo è stato catapultato a terra ed ha sbattuto ...

Igor il russo - ecco i selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Le immagini pubblicate dai media iberici sono state recuperate dalla Guardia Civil. Nei selfie che il serbo ha realizzato nel corso della sua fuga si vedono quindi l'arma usata per uccidere tre persone (due poliziotti e un allevatore) a El Ventorillo

Igor il russo - selfie con bicicletta e pistola durante la latitanza in Spagna : Igor El Ruso cruzó Aragón en bicicleta y sin colaboradores y su destino Madrid https://t.co/pRyWpYZ1oI " La Comarca , @_lacomarca, 17 giugno 2018

Auto travolge un uomo in bicicletta : le sue condizioni sono gravi : Un'Auto monovolume ha investito un italiano di 69 anni che viaggiava in bicicletta nella mattinata di oggi, mercoledì 6 giugno 2018, in viale Europa all'altezza di piazzale Lepanto a Leini. La vittima,...

I materassi Tediber arrivano a casa in bicicletta con Urban Bike Messengers : Tediber, start-up leader nel settore della vendita online di materassi, ha rinnovato la partnership con la società di corrieri in bicicletta Urban Bike Messenger per la consegna dei suoi prodotti nella città di Milano. Data la grande importanza che Tediber attribuisce da sempre all’esperienza del cliente e alla qualità del servizio, la start-up francese ha deciso di affidare il suo servizio di consegna a Urban Bike Messengers per offrire ...

Tragedia a Camaldoli - medico del 118 cade di bicicletta e muore in una scarpata. Cornioli : 'Ha dato un contributo prezioso alla comunità' : 'Una persona mite, buona. Un ottimo professionista, che manteneva rapporti positivi con tutti'. Con queste parole Massimo Mandò, direttore Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est, ha ...

Medico muore cadendo in una scarpata con la bicicletta : soccorso dai colleghi : Ha perso la vita per una drammatica caduta in bicicletta. Emanuele Ricci, biturgense Medico del 118, stava scendendo da Camaldoli verso Bibbiena insieme ad un gruppo di amici, medici anche, loro ...

La bicicletta come cura anti età : 5 consigli per pedalare in salute : pedalare può mettere un freno alla corsa degli anni, regalando agli over 75 un’età psicofisica non corrispondente a quella anagrafica. Ma quali sono le regole d’oro da tenere a mente per praticare...