In aula con l' élite | l' avanzata delle accademie private di moda e design

Stefano Cucchi - tracce scritte dell’arresto cancellate dal registro con il bianchetto. Carabinieri in aula : ‘Pratica non regolare’ : Il nome di Stefano Cucchi cancellato con il bianchetto. Per questo mancano le tracce scritte del passaggio del geometra romano dalla compagnia Casilina per gli accertamenti fotosegnaletici e dattiloscopici durante l’arresto. “Una pratica non regolare“, hanno ribadito alcuni Carabinieri in servizio il 15 ottobre 2009, data dell’arresto di Cucchi, ascoltati alla Prima Corte d’Assise di Roma nell’udienza del processo iniziato il 13 ...

FdI in aula con le magliette blu - Fico : "Mettete le giacche o sospendo l'aula" : Nell'aula della Camera dei Deputati, il gruppo di Fratelli d'Italia ha messo in atto una protesta: i deputati hanno indossato delle magliette azzurre, simbolo dell'iniziativa lanciata nei giorni ...

OMICIDIO VARANI - CONFERMATI 30 ANNI PER MANUEL FOFFO/ Sentenza Appello ultime notizie : papà Luca grida in aula : Sentenza per MANUEL FOFFO, OMICIDIO Luca VARANI: Corte Appello a Roma, ultime notizie. CONFERMATI 30 ANNI di condanna: le ultime perizie choc dell'accusa, padre vittima grida in aula(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Tentato omicidio. Scontro di periti in aula : Quistello. In tribunale dove si è svolta l'udienza a carico di Rita Vigoni, 50enne accusa di Tentato omicidio nei confronti della madre Marta Agazzani

VERONICA PANARELLO CONFERMATI 30 ANNI - SCOPPIO D'IRA IN aula/ Video - “ti ammazzo con le mie mani” al suocero : VERONICA PANARELLO al suocero: “Ti ammazzo” Video. Il marito Davide Stival: “Ennesimo show davanti alle telecamere". Confermata la sentenza di 30 ANNI di carcere per la morte di Loris(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Omicidio Loris - confermati 30 anni alla madre Veronica. In aula minaccia il suocero : “Ti ammazzo con le mie mani” : “Sei contento adesso? E’ colpa tua, ti ammazzo con le mie mani”. Così Veronica Panarello ha reagito urlando in aula rivolta al suocero dopo la lettura della sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catania che le ha confermato la condanna a trent’anni di reclusione per l’Omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato il nonno perchè Loris aveva ...

Veronica Panarello condannata a 30 anni : in aula al suocero urla «t'ammazzo» : Veronica Panariello dovrà scontare 30 anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Catania ha infatti confermato la condanna a carico della donna accusata dell'omicidio e...

Veronica Panarello condannata a 30 anni : in aula al suocero urla 't'ammazzo' : Veronica Panariello dovrà scontare 30 anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Catania ha infatti confermato la condanna a carico della donna accusata dell'omicidio e dell'occultamento del ...

Veronica Panarello condannata a 30 anni : in aula al suocero urla «t'ammazzo» : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni di carcere a carico di Veronica Panarello, accusata dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del...

Veronica Panarello condannata a 30 anni. E in aula minaccia il suocero : 'T'ammazzo' : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la condanna a 30 anni di carcere a carico di Veronica Panarello, accusata dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere del figlio Loris Stival, ...

Loris - Panarello condannata a 30 anni in appello : la reazione violenta in aula : La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato per Veronica Panarello la condanna a 30 anni per l'omicidio del figlio Loris, di otto anni. La sentenza era stata emessa in primo grado il 17 ottobre 2016 con rito...

Confermati 30 anni a Veronica Panarello - madre di Loris - che urla in aula contro il suocero : "Prima o poi ti ammazzo" : "È colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". Così Veronica Panarello ha reagito urlando in Aula rivolta al suocero alla lettura della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha confermato la sua condanna a trent'anni di reclusione per l'omicidio del figlio Loris. La donna ha sempre sostenuto che ad assassinare il bambino sarebbe stato Andrea Stival perché il bambino aveva scoperto una loro ...

Sentenza d’appello Lorys - Davide Stival per la prima volta in aula : “Volevo sentire con le mie orecchie” : Giornata storica nel processo per l'omicidio del piccolo Lorys Stival. È prevista in giornata la Sentenza d'appello a carico di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto. Se le attenunati venissero concesse la pena potrebbe passare a 16 anni. Il papà di Lorys, Davide Sival per la prima volta in tribunale.Continua a leggere

Lorys - oggi verdetto d’appello - Davide Stival per la prima volta in aula : “Volevo sentire la sentenza con le mie orecchie” : Giornata storica nel processo per l'omicidio del piccolo Lorys Stival. È prevista in giornata la sentenza d'appello a carico di Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto. Se le attenunati venissero concesse la pena potrebbe passare a 16 anni. Il papà di Lorys, Davide Sival per la prima volta in tribunale: "Dovevo sentire la sentenza con le mie orecchie".Continua a leggere