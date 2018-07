: Ilva, Di Maio: “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio, colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era m… - fattoquotidiano : Ilva, Di Maio: “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio, colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era m… - forza_italia : IL GOVERNO NON HA STRATEGIE SULLE CRISI AZIENDALI @msgelmini: 'Oggi Di Maio non ha pronunciato nessuna parola con… - fattoquotidiano : L'Anac boccia la vendita dell'Ilva di Taranto a Mittal e dice al governo: 'Ora dovete intervenire voi'. Emiliano e… -

"L'Anac ha confermato le nostre preoccupazioni sulladi. E' stata un pasticcio". Così sull'il ministro dello Sviluppo Di, alla Camera."E' stato leso il principio della concorrenza. Avvierò un'indagine interna al ministero". "L'offerta di AcciaItalia era la migliore, ma nel bando metà del punteggio era dato al prezzo" e non al piano ambientale, "per questo ha vinto Accelor, spiega.Sulle nomine dei vertici di Cdp, "non ci sono contrasti. Mai chieste le dimissioni" del ministro dell'Economia.(Di venerdì 20 luglio 2018)