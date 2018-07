Ilva | le mosse del vecchio governo e le criticità secondo Anac Un anno dopo la gara

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) Per l’ci furono “”. Luigi Di Maio dice che il “pasticcio” è “colpa dello Stato”, non dell’, puntando di fatto l’indice contro il suo predecessore Carlo Calenda, che respinge le accuse definendole “gravi”. Resta il giudizio dell’Autorità nazionale anticorruzione, sollecitata dala vagliare l’iter di: sui termini del piano ambientale, slittato durante la procedura di, le scadenze intermedie del piano e il rilancio delle offerte le regole sono di fatto cambiate in corsa o non sono state disciplinate in modo dettagliato. Eppure, nel giugno 2017, proprio Calenda – supportato dall’Avvocatura di Stato – diceva che il rilancio presentato in extremis da Acciaitalia per superare l’offerta di ArcelorMital non si poteva proprio accettare in quanto “contrario alle ...