ILVA | DI MAIO VS CALENDA | “LA GARA È UN PASTICCIO” Ultime notizie | dai dubbi di Anac

ILVA - Di Maio : “Anac ci dà ragione. Per colpa dello Stato la gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza” : “ lesa la concorrenza, la gara è stata un pasticcio , per colpa dello Stato “. Ad attaccare il precedente esecutivo sul dossier Ilva , è Stato il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio , nel corso della risposta all’interpellanza urgente sul caso dell’acciaieria, dopo le criticità fatte emergere dall’Anticorruzione. Forte del parere dell’Anac, Di Maio ha così rivendicato i problemi emersi in ...

ILVA - Di Maio alla Camera : “La gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza. Avvio un’indagine” : Nuove nubi sul caso Ilva di Taranto. Nella procedura di gara per la cessione della più grande acciaieria d’Europa «è stato leso il principio della concorrenza. La procedura è stato un pasticcio , le regole del gioco sono state cambiate in corsa. Avvierò un’indagine all’interno del ministero». È quanto ha dichiarato questa mattina, il ministro dello...

ILVA : Di Maio - gara è stato un pasticcio : ANSA, - ROMA, 20 LUG - Nella procedura di gara per la cessione di Ilva "è stato leso il principio di concorrenza": "La procedura è stato un pasticcio , le regole del gioco sono state cambiate in corsa".

ILVA - c’è l’interpellanza urgente a Di Maio ma l’Aula sembra già in ferie. Banchi vuoti tra M5s - Lega - Pd e FI : L’Aula della Camera sembra già in ferie per l’estate. Solo una decina di deputati hanno partecipato alle interpellanze urgenti, in calendario venerdì 20 luglio: tra queste, era prevista anche la risposta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sul dossier delicato dell’Ilva, dopo le criticità fatte emergere dall’Anac. In Aula, però, il deserto o quasi. Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha ...