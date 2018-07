Ilva | Di Maio | subito indagine interna a ministero e chiarimenti a commissari**

meteoweb.eu

: Ilva, Di Maio: “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio, colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era m… - fattoquotidiano : Ilva, Di Maio: “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio, colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era m… - forza_italia : IL GOVERNO NON HA STRATEGIE SULLE CRISI AZIENDALI @msgelmini: 'Oggi Di Maio non ha pronunciato nessuna parola con… - fattoquotidiano : L'Anac boccia la vendita dell'Ilva di Taranto a Mittal e dice al governo: 'Ora dovete intervenire voi'. Emiliano e… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di, chiederà “ai commissari” e avvierà “un’all’interno del”. Ad annunciarlo lo stesso ministro in Aula alla Camera. Inoltre, “chiederòun parere all’Avvocatura dello Stato”, ha annunciato. “Non possiamo continuare a fare finta di niente” e “intendiamo andare fino in fondo per fare chiarezza”. L'articolo: DiMeteo Web.