Ilva | Di Maio | procedura di gara un pasticcio | indagine al Mise

Ilva - Di Maio : criticità rilevate dall'Anticorruzione sono macigni : La procedura di gara per la cessione dell' Ilva è stato un "pasticcio". Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , durante un'audizione alla Camera. "Se la procedura fosse ...

Calenda : sull'Ilva Di Maio dice bugie - l'Anac non ha bloccato niente : Calenda: sull'Ilva Di Maio dice bugie, l'Anac non ha bloccato niente

**Ilva : Di Maio - offerta Acciaitalia migliore su ambiente e occupazione** : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Tra le criticità della procedura di gara di Ilva, c’è anche quello dei rilanci, tema “scritto malissimo e in maniera confusa”, che ha consentito l’aggiudicazione ad ArcelorMittal rispetto ad Acciaitalia la cui offerta era “migliore” sul piano ambientale e occupazionale. A sottolinearlo il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo in Aula alla ...

Ilva - Di Maio alla Camera : “La gara è stata un pasticcio - lesa la concorrenza” : Nuove nubi sul caso Ilva di Taranto. Nella procedura di gara per la cessione della più grande acciaieria d’Europa «è stato leso il principio della concorrenza. La procedura è stato un pasticcio, le regole del gioco sono state cambiate in corsa. Avvierò “un’indagine all’interno del ministero». È quanto ha dichiarato questa mattina, il ministro dell...

Di Maio : 'Mai chiesto le dimissioni di Tria'. E sull'Ilva : offerta AcciaItalia era migliore : "Non ci sono contrasti. Il nostro obiettivo è trovare i migliori". Così Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a Montecitorio. A chi gli chiede se il Movimento sia pronto a chiedere le dimissioni del ...

Ilva - Di Maio : “Anac ci dà ragione. La gara è stata un pasticcio - colpa dello Stato. L’offerta di Acciaitalia era migliore” : Un “pasticcio”, commesso per “colpa dello Stato”. Perché l’offerta di Acciaitalia “era migliore” ma “nel bando metà del punteggio era dato al prezzo” e non al piano ambientale e alla salute. Luigi Di Maio parla alla Camera e attacca il precedente governato sull’assegnazione dell’Ilva al gruppo guidato da ArcelorMittal, forte del parere dell’Anac che ha stroncato il bando con ...

**Ilva : Di Maio - subito indagine interna a ministero e chiarimenti a commissari** : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiederà “subito chiarimenti ai commissari” e avvierà “un’indagine all’interno del ministero”. Ad annunciarlo lo stesso ministro in Aula alla Camera. Inoltre, “chiederò subito un parere all’Avvocatura dello Stato”, ha annunciato. “Non possiamo continuare a fare finta di niente” e ...

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

