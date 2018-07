Ilva | Di Maio | gara è stato un pasticcio

Rischio boomerang su Ilva. Per Di Maio gara da rifare - ma il timore è non trovare acquirenti : Intransigenza zero. Dopo la lettera con cui l'Anac ha certificato la presenza di alcune irregolarità nella procedura di aggiudicazione dell'Ilva di Taranto, Di Maio è un fiume piena. Chi ha avuto modo di parlare con lui riferisce di una volontà ferrea, che non prevede compromessi: arrivare fino in fondo, costi quel che costi, anche all'annullamento dell'affidamento a Arcelor Mittal. Il principio della legalità sopra ...

Ilva - Di Maio : "Gara fu pasticcio - lesa la concorrenza". La replica di Calenda : Il vicepremier dopo i rilievi dell'Anac: "Avvierò una procedura interna". L'ex ministro del Mise: hai detto cose gravi e false

Ilva - Calenda a Di Maio : dette cose gravi : 14.16 "Caro Di Maio hai detto in Parlamento cose gravi e false. Minacciare indagini interne al Mise è vergognoso", scrive su Twitter l'ex ministro Calenda a proposito della vicenda Ilva. "La responsabilità sulla gara è mia. A differenze tua non ho bisogno d'inventarmi manine. E assumiti la responsabilità di annullare la gara,se la ritieni viziata",sottolinea."Emiliano e Di Maio fingono di dimenticare che la cordata AcciaItalia è stata montata ...

Di Maio parla dell'Ilva all'aula vuota : anche i grillini sono scappati a casa : Soprattutto da parte di chi ha sempre messo nel mirino la classe politica - insieme alla Lega ugualmente assente - accusandola di latitanza e aveva promesso di aprire il parlamento come una scatola ...

