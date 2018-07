Il trailer di The Walking dead 9 e la data della première al Comic-Con 2018 : l’addio di Andrew Lincoln e i Sussurratori : Occhi puntati al Comic-Con 2018 dove proprio in questo momento si sta tenendo uno dei panel più attesi: il trailer di The Walking dead 9 apre l'incontro tra i fan presenti in sala, prodduttori, il creatore Robert Kirkman e la nuova showrunner della serie, Angela Kang. Sul palco c'è anche lui, il leader, il solo che abbiamo conosciuto in questo nove anni e che ha avuto il merito narrativo di portare il pubblico alla scoperta di questo nuovo ...

Call of Duty Black Ops 4 : la mappa zombie Blood of the Dead si mostra in un nuovo trailer : Come sappiamo, Call of Duty: Black Ops 4 non proporrà una campagna single player tradizionale ma piuttosto tre diverse esperienze multigiocatore, quella classica, l'ormai famosa modalità zombie e un Battle Royale chiamato Blackout che fa il suo esordio nella longeva serie di sparatutto prodotta da Activision.Volendo cominciare a delineare e a presentare nel dettaglio i contenuti di questi tre importanti comparti del gioco, oggi Activision ha ...

Da The Walking Dead a Iron Fist - i primi trailer del San Diego Comic-Con 2018 : È appena iniziato il San Diego Comic-Con 2018, la manifestazione americana che ogni anno attira il meglio della produzione riguardante fumetti, videogiochi, serie tv di genere e nerd culture. E come di consueto i quattro giorni di questo evento diventano fitti di panel, incontri, interviste e soprattutto annunci esclusivi: non mancano mai infatti i trailer delle nuove serie fantasy, fantascientifiche o d’azione più attese. Già nella prima ...

The Walking Dead : The Final Season ci dà un assaggio della fine del viaggio di Clementine con un nuovo trailer : Nel nuovo trailer di The Walking Dead: The Final Season possiamo avere un'anticipazione della fine del viaggio di Clementine.Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno infatti lanciato oggi il secondo trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell'ambito del San Diego ...

The Walking Dead The Final Season : Il nuovo trailer anticipa la fine del viaggio di Clementine : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno lanciato oggi il secondo Trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell’ambito del San Diego Comic-Con. I video della dimostrazione ...

The Path of Motus : Recensione - trailer e Gameplay : Quando si decide di realizzare un videogioco vi sono vari elementi da tenere in considerazione, dal comparto grafico al Gameplay, dalla colonna sonora alla trama. Quando un gioco nella sua semplicità riesce a trasmettere un chiaro messaggio ai videogiocatori, lo sviluppatore ha sicuramente raggiunto il suo obiettivo. Con questa premessa quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di The Path of Motus, che dopo anni ...

MOTHERGUNSHIP : Recensione - trailer e Gameplay : Cosa succede quando Doom incontra Warhammer, Quake e Unreal Tournament? Semplice, nasce MOTHERGUNSHIP, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sulla versione Xbox One su gentile concessione Grip Digital. MOTHERGUNSHIP Recensione Come da premessa, MOTHERGUNSHIP è uno sparatutto frenetico e veloce in soggettiva, rivolto a tutti gli appassionati del genere. Dopo il successo ottenuto da ...

The Chi : foto - trailer e cose da sapere sulla nuova serie crime : La facilità di accesso alle armi e l'indifferenza delle istituzioni sono il file rouge della serie, che vuole raccontare un mondo senza pietà privilegiando la narrativa alla sociologia. Protagonisti ...

The Spectrum Retreat : Recensione - trailer e Gameplay : Lo sviluppatore indipendente Dan Smith ci porta nel Penrose Hotel con The Spectrum Retreat, un’avventura rompicapo in prima persona, che abbiamo avuto il piacere di provare su Xbox One, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Spectrum Retreat Recensione The Spectrum Retreat ci catapulta nel mondo di gioco senza alcuna introduzione pronta a spiegarci la storia, ci ritroviamo all’interno di una stanza di Hotel, ...

Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls nella nuova serie The Neighborhood (video trailer) : Sono Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls i nuovi protagonisti di The Neighborhood. Nuovi perché la serie, voluta da CBS, ha subito un recast poco dopo l'ordine di realizzare un episodio pilota. L'emittente ha arruolato i veterinari delle sitcom di grande successo New Girl e 2 Broke Girls, entrambe ormai concluse, per sostituire i protagonisti originali Josh Lawson e Dream Walker il mese scorso, poco dopo aver ordinato il ...

The Lion’s Song : Recensione - trailer e Gameplay : Dopo il debutto su iOS, Android e PC STEAM, The Lion’s Song è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, e su gentile concessione ICO Partners vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Lion’s Song Recensione The Lion’s Song è un’avventura grafica dal comparto grafico pixel art, nel quale ci ritroviamo in una Vienna del ventesimo secolo, nei panni di Wilma, una giovane violinista ...

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

The Wardrobe : Recensione - trailer e Gameplay : Quest’oggi vogliamo portarvi nell’esilarante mondo delle avventure grafiche con l’ultimo capolavoro italiano sviluppato dai ragazzi di C.I.N.I.C. Games e distribuito da Adventure Productions, stiamo parlando di The Wardrobe, disponibile non solo su PC Steam ma anche Nintendo Switch. Dopo aver portato a termine l’avventura tutta d’un fiato, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The ...