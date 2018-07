Il tifone Son Tinh si abbatte sul Vietnam | rischio frane e allagamenti

Giappone - tifone “Prapiroon” : consigliata l’evacuazione di 38mila persone sull’isola di Kyushu : In Giappone le autorità hanno consigliato l’evacuazione di 38mila persone in quattro prefetture dell’isola di Kyushu, a causa dell’arrivo del tifone Prapiroon. La misura precauzionale interessa gli abitanti delle prefetture di Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka e Miyazaki. Il tifone si muove in direzione dell’arcipelago dal Mar del Giappone, e porta con sé piogge torrenziali e forti raffiche di vento. L’agenzia ...