Il testacoda della riforma fiscale di Macron A pagare sono solo i pensionati

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il giacobinismo, filiazione diretta di quell'invidia sociale che, in Italia, è la cifra delle politiche economiche dei Cinque stelle (vedasi il cosiddetto Decreto Dignità) eLega, non funziona neanche nel Paese dove il giacobinismo è nato e dove l'illusione di colpire le grandi ricchezze (ma anche quelle di medie dimensioni, diciamo i redditi del ceto medio-alto) e i suoi segni esteriori (barche, auto di grossa cilindrata, gioielli, scuderie e così via esagerando) s'è dimostrata, per l'appunto, un'illusione.Se ne è avuta prova qualche giorno fa quando il presidentecommissione Finanze del Senato e relatoreprossima legge finanziaria 2019, l'ex socialista diventato (come tanti)iano, Joël Giraud, parlamentare a dire il vero tra i più attivi e diligenti (i siti che monitorano l'attività di ...