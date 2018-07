abruzzonews.eu

: Il teatro di Eduardo De Filippo oggi a Il Fiume e la Memoria #abruzzo #notizie - Lopinionista : Il teatro di Eduardo De Filippo oggi a Il Fiume e la Memoria #abruzzo #notizie - Abruzzo_Eventi : Il teatro di Eduardo De Filippo oggi a Il Fiume e la Memoria - NotizieAbruzzo : Il teatro di Eduardo De Filippo oggi a Il Fiume e la Memoria #abruzzonews -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Per la sezione spettacoli, è in programma lo spettacolo teatrale dal titolo "Il cilindro", diDe, a cura della compagnia "La Torre di Babele". In scena troveremo gli attori Michele ...