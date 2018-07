Il Tas dà ragione al Milan | i rossoneri giocheranno l' Europa League | i big possono restare

Blastingnews

(Di venerdì 20 luglio 2018) Semaforo verde per il: il club rossonero potrà giocherà in. Il Tas di Losanna, nella tarda mattinata di venerdì, ha annullato la decisione dell'Uefa in merito alla possibile esclusione del club rossonero dalle Coppe Europee. Dunque sarà ila giocare innella prossima stagione, e non la Fiorentina che aveva iniziato prima la preparazione proprio per l'eventualità di giocare i preliminari di. Ilgiocherà inIltorna ine potrà dunque partecipare, per il secondo anno consecutivo, all'2018/2019, manifestazione alla quale aveva già partecipato nella passata stagione. Il Tas, il tribunale arbitrale dello Sport, ha infatti annullato la decisione dell'Uefa in merito all'esclusione dalle Coppe Europee riammettendo la squadra di Gattuso in. Il tribunale di Losanna ha però rinviato il...