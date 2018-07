Il Sociale apre le porte alle associazioni e compagnie locali 

Verona : apre primo social hostel - unisce vocazioni turistica e Sociale città : Verona, 8 lug. (AdnKronos) – Come le più grandi città turistiche europee, anche Verona avrà il suo social hostel, un polo di aggregazione per giovani viaggiatori e veronesi, la cui gestione sarà affidata anche a persone con disabilità. Un progetto innovativo, voluto e realizzato dalla cooperativa sociale L’Officina dell’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) presente a Verona dal 1964 e impegnata nell’offrire ...

Verona : apre primo social hostel - unisce vocazioni turistica e Sociale città (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per la realizzazione del progetto, L’Officina dell’AIAS ha ottenuto un finanziamento a tasso zero di 1 milione 540 mila euro (da restituire in 25 anni) e il contributo di Fondazione CariVerona (420 mila euro) e Fondazione Cattolica (40 mila euro).‘Dopo dieci anni di lavoro e impegno, L’Officina dell’AIAS può festeggiare questo straordinario traguardo, un sogno che si è ...

