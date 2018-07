Il ' Sindaco dei giovani' Emanuele Viti conquista la giunta comunale

Di Mario - vice Sindaco di Torella del Sannio nuovo coordinatore della Lega. Romagnuolo : 'Il ruolo dei giovani per dare slancio alla regione' : ... molto vicine, sono le sue idee con il nostro progetto che vedrà quanto prima la nostra Regione avere ragione delle sue pretese, perchè il Molise vuole essere protagonista nella scena politica ...

Il Sindaco di Ragusa in visita al Comando provinciale dei carabinieri : Il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, ieri è stato in visita al Comando provinciale dei carabinieri. Accolto dl comandante Federico Reginato

Ndrangheta - le mani dei clan sull eolico tredici arresti. Anche un Sindaco finora considerato 'vittima' : Anche le energie 'pulite' erano fonte di soldi 'sporchi' per la 'Ndrangheta. I clan calabresi volevano diventare i signori del vento e hanno messo sistematicamente le mani su appalti e lavori per la ...

Torre Annunziata - Deiezioni canine - scatta l'ordinanza del Sindaco Ascione : Gli ultimi articoli di Cronaca Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei Casola - Cadono ...

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del Sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Messico - dietro l'omicidio del Sindaco l'ombra della scomparsa dei napoletani : Dopo il giorno dello sgomento per l'agguato nel quale è stato assassinato il sindaco di Tecalitlan, è entrata in scena la polizia federale che ha preso le redini delle indagini. In cima alla lista ...

Budoni - il Sindaco Porcheddu ufficializza la sua squadra : le deleghe dei nuovi assessori : La fascia di vicesindaco , invece, passa a Vanessa Sanna, che si aggiudica anche l'assessorato ai Sevizi sociali, Cultura, Scuola e allo Sport. Angela Gelsomino , invece, si occuperà di Bilancio e ...

Saluzzo - il grido di dolore dei braccianti africani : "In 200 accampati all'aperto - non si può vivere così : il Sindaco ci aiuti" : I 380 posti allestiti in un'ex caserma del Comune nel Cuneese non bastano: i migranti arrivati come ogni anno per coltivare e raccogliere la frutta sono molti di più

'Vaccinare in stanze separate i bimbi dei migranti - portano malattie'. Bufera sul Sindaco di Domodossola : Una posizione 'assurda' per la Regione Piemonte che accusa il sindaco di voler 'ricreare in Italia situazioni da apartheid'. Accade a Domodossola dove è Bufera per le parole del primo cittadino. ' I ...

Domodossola - il Sindaco all’Asl : “Non vaccinate i bambini nella stessa stanza dei migranti. Portano malattie” : I migranti “sono spesso portatori di malattie contagio” e quindi vanno tenuti lontano dai bambini per la vaccinazione nelle Asl. A sostenerlo è il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi. L’esponente del centrodestra sostiene di “aver ricevuto segnalazioni che lamentano l’uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini ai migranti”. Per questo motivo il primo cittadino ha scritto una lettera ...

Siracusa - il Sindaco c’è ma mancano i consiglieri : errori nei verbali dei seggi. Il tribunale avvia controlli nelle sezioni : Il sindaco c’è, manca il consiglio comunale. È quello che sta succedendo nella città di Siracusa, dove il ballottaggio ha incoronato Francesco Italia, candidato di una lista civica d’ispirazione di centrosinistra che ha preso il 53%. Manca, però, l’elenco completo degli eletti in consiglio. Il motivo? I diversi errori contenuti nei verbali compilati dai presidenti di seggio. Le denunce dei candidati hanno spinto il presidente del tribunale ...

OLIMPIADI TORINO 2026 - Sindaco APPENDINO MINACCIA ORA MI DIMETTO/ I motivi del no dei consiglieri M5s : OLIMPIADI TORINO 2026, APPENDINO MINACCIA "ora mi DIMETTO": lite nella notte tra SINDACO e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Emergono nuovi dettagli sulla bufera nata nel Movimento 5 Stelle di TORINO. Chiara APPENDINO punta alle OLIMPIADI 2026, una riedizione rispetto a quelli del 2026, ma alcuni consiglieri sono contrari.

Avellino - il nuovo Sindaco M5S Ciampi : 'Ora è finita l'era dei favori' : Qui le persone si sono allontanate dalla politica a causa di una gestione che ha sgretolato il tessuto sociale. Va invertito il trend'. sindaco, Avellino fino a ieri era vista come uno degli ultimi ...