Il sindaco De Luca | ha incontrato i componenti dell' Organismo Indipendente di Valutazione

Ecco l'idea del sindaco Cateno De Luca : Il primo cittadino Cateno De Luca, è intervenuto su un importante argomento scrivendo che : 'la battaglia per l'autonomia dell'Autorità di sistema di Messina e Milazzo è giunta ad un punto centrale. ...

MessinaServizi Bene Comune : le novità della Società - annunciate dal sindaco Cateno De Luca : Diverse modalità di erogazione del servizio, con l'introduzione del cosiddetto 'netturbino di quartiere' al fine di collegare specifiche porzioni urbane ad operatori preventivamente individuati, sono ...

Il sindaco De Luca - ha incontrato il CDA dell'ATM : Il sindaco Cateno De Luca nel proseguire gli odierni incontri a Palazzo Zanca ha ricevuto insieme al vicesindaco, Salvatore Mondello nonchè assessore alla Mobilità Urbana e Extra Urbana, il presidente ...

Messina - il sindaco Cateno De Luca rinviato a giudizio per evasione fiscale : Sarà processato per evasione fiscale a tre settimane dall’elezione a sindaco di Messina. Il giudice per l’udienza preliminare della città sullo Stretto ha rinviato a giudizio Cateno De Luca, eletto primo cittadino lo scorso 24 giugno. De Luca era finito indagato per il caso Fenapi, la Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori da lui fondata, insieme ad altre persone. Caduta l’accusa di associazione a delinquere, il gup ha ...

Incontri protocollari del sindaco di Messina - Cateno De Luca : Questa nota diffusa dall'Ufficio stampa di Palazzo Zanca, chiarisce che : 'il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è stato ricevuto oggi in visita di cortesia dal prefetto di Messina, Maria Carmela ...

Alla fine Cateno De Luca è diventato sindaco di Messina (stravincendo) : È stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti. Una vittoria schiacciante, quella di Cateno De Luca a Messina. Dopo una campagna elettorale dai toni infiammati, candidato senza nessun partito alle spalle, ha battuto il rivale Dino Bramanti (centrodestra, ma senza sostegno ufficiale dei partiti) candidatosi per quella che doveva essere una vittoria sicura. Subito dopo ...

Cateno De Luca - ecco chi è il nuovo sindaco di Messina : inchieste giudiziarie e spogliarelli : Lo spogliarello con la Bibbia in mano - Nel 2007, il neosindaco inscenò uno spogliarello nella sala stampa dell'Assemblea regionale siciliana per protestare contro la decisione dell'allora presidente, ...