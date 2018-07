Il Settebello post Ungheria può salire sul tetto d' Europa

LIVE Italia-Ungheria - Europei pallanuoto in DIRETTA : il Settebello si gioca il primo posto nel girone : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria: anche per il Settebello è arrivato il momento della verità agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - ora servono delle risposte. Inizia l’avvicinamento a Tokyo 2020 - vietato sbagliare : La delusione dei Mondiali di Budapest 2017, un risultato non di certo sperato nella nuova Europa Cup di quest’anno e la controprestazione arrivata ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona il mese scorso. Nelle ultime competizioni ufficiali, nel post Rio 2016, quando gli azzurri riuscirono a raggiungere una spettacolare medaglia di bronzo, il Settebello non è riuscito più ad esprimere il proprio gioco e ad ottenere risultati di rilievo. Il ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Settebello - che male! La finale sarà Grecia-Serbia - azzurri per il quinto posto : Nella giornata odierna si è completato il quadro della fase a gironi della Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: in serata la sconfitta dell’Italia contro la Spagna ha relegato gli azzurri alla finale per il quinto posto contro la Francia. La Grecia passeggiando contro la Turchia, ringrazia e va in finale per l’oro contro la Serbia. La Spagna invece affronterà per il bronzo il Montenegro. Giocheranno per evitare ...